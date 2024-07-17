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夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？

編譯周靜芝 / 即時報導
當室內溫度高於恆溫器設定的溫度時，系統會自動開啟，但把恆溫器的溫度調得很低並不能提高製冷能力。Photo by Dan LeFebvre on Unsplash
當室內溫度高於恆溫器設定的溫度時，系統會自動開啟，但把恆溫器的溫度調得很低並不能提高製冷能力。Photo by Dan LeFebvre on Unsplash

夏天大吹冷氣固然痛快，但卻會大傷荷包。華盛頓郵報（Washington Post）報導，專家指稱將溫度調高1度，約可節省1%的能源，以下是如何設置家中的溫度自動調節器（恆溫器），才能在炎熱天氣下既安全又節能。

溫度調低並不能讓房子更快降溫

麻州伍斯特理工學院建築工程教授劉世超（音譯，Shichao Liu）表示，家用空調系統的運作原理不像水龍頭，當室內溫度高於恆溫器設定的溫度時，系統會自動開啟，但把恆溫器的溫度調得很低並不能提高製冷能力。

炎熱時室內最佳設定溫度

2014年夏天，喬治亞大學一項研究發現，人們表示室溫在華氏71至77度間感覺最舒適。該校名譽教授勞倫斯（Thomas Lawrence）說，如果一個人較長時間待在家裡，可把溫度調到76或77度上下；研究顯示，這是多數人都能接受的溫度。

他說，大家應該可以感覺到，如果戶外很熱時，將室內溫度調到77、78度甚至更高，待一小段時間還是頗為舒適。

外出時的室溫最佳設定

若較長時間不在家，美國節能經濟協會（ACEEE）的亞曼（Jennifer Amann）建議，將恆溫器溫度設定在比平時感覺舒適的溫度高5至10度。

根據能源部的數據，每天將恆溫器設定在較高（較低）溫度八小時，每年可節省多達10%的冷（暖）氣能源。

在高峰時段管控空調

亞曼表示，什麼時候進行溫度調節也很重要。她說，真正需要管控空調負荷的最關鍵時刻是在一天中的高峰時段，也就是炎熱的午後，此時電力需求達到最高點。她說，如果可能的話，這時進行溫度調節尤為重要。

其他降溫方法

劉世超指出，當室外異常炎熱時，即使恆溫器是設定在讓人感到舒適的溫度，待在室內還是會比正常感覺稍熱。他說，與其繼續調低溫度，不如用其他方法來保持涼爽；例如吊扇就大有幫助，且只需很少的能源便能運轉。

其他降溫方法還包括：在一天中最熱的時候拉下百葉窗或窗簾；避免使用洗碗機、烤箱、爐灶與烘乾機等電器，因為它們會使室內變得更熱、更潮濕，加重空調系統的負擔；夜晚將窗戶打開，增加空氣流通與通風。

麻州 能源部 低溫

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