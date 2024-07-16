4個居家習慣 恐讓你多花錢

環保節能計畫「能源之星」的數據顯示，拔掉這些不用的電器設備插頭，每年可為一般家庭省下約100元。Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

一些居家習慣可能會讓荷包在不知不覺中失血更多，如果能留意水電等支出，掌握日常事務的真正花費，就能以更精明、更省錢的方式過日子。以下是理財網站Go Banking Rates指出應留意的四個「破財」居家習慣：

1. 頻繁地洗衣

許多美國人洗衣的頻率遠超過實際需要。Vogue雜誌曾報導，Levi's表示他們的牛仔褲應每穿10次才洗，但消費者往往穿兩三次就洗。過於頻繁地洗衣會耗費更多水電、增加開銷。其他衣物像是毛衣，也經常過度洗滌，最好只處理局部污漬、以蒸氣燙整或乾洗，而不是扔進洗衣機。

為節省這筆不小的開銷，衣物不妨多穿幾次才洗，或選擇花費較少的清洗方式；此外，使用冷水、自然晾乾而非用烘乾機，及不購買有害或無用的產品（如芳香顆粒與衣物柔軟精），都能節省荷包、友善環境。

2. 不拔掉插頭

即使未使用的電器，插上電源也會耗電，增加電費支出。德州 San Patricio電力公司在一篇文章中指出，咖啡 機、手機充電器與電視等電器設備即使關閉，未拔插頭也會耗電；當電源線仍插在插座上時，設備會轉入待機模式，形成「幽靈耗電」（phantom drain）。

環保節能計畫「能源之星」的數據顯示，拔掉這些不用的電器設備插頭，每年可為一般家庭省下約100元。

3. 不清理雨水槽

雖然專家建議每年應清理兩次雨水槽，但多數人並未做到；往往導致屋頂破損，增加原本可避免的開支。如果不能親自動手，請專業清潔公司的費用也比可能對房屋或財產造成水害更划算。

4. 浪費食物

相較於其他國家，美國浪費食物最多，每年丟掉近6000萬噸。此外，根據資源回收企業Recycle Track Systems統計，超過80%美國人因不瞭解保存期限而扔掉了完好無損的食物。事實上，許多美國家庭都因扔掉未過期的食物而浪費了不少錢。

要想省錢並減少家中食物浪費，可以將不會馬上吃的食物先冷凍起來，提前規畫膳食，或花時間留意食品上的保存期限標籤。