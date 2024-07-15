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價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？

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廚房家電精密高功能 但壽命卻短很多

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by Max Vakhtbovycn from Pexels
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新型廚房家電冰箱、烤箱與洗碗機，功能越來越多樣、精密，可在冰箱門上的螢幕看到度假的照片、遠端遙控食物儲藏溫度，或將洗碗機連接上網路；與過去數十年相比，它們的價格更低、效率更高。

華盛頓郵報（Washington Post）報導，但與過去相比，許多新型廚房家電的壽命卻變短了；由於構造複雜，需要更早加以保養，而維護費往往堪比新買一台的價格。另外，事實證明，許多人根本用不上這些新花樣。

沒有人比負責維修的人更瞭解這些智慧家電的優缺點了。佛州博因頓海灘（Boynton Beach）的電器維修商柯斯坦佐（David Costanzo）表示，過去他們可以告訴客戶一台洗碗機能用15年，但現在能用上5至7年就不錯了。

柯斯坦佐家裡有台1935年產的原裝奇異（GE）冰箱，他說，這台冰箱至今還非常好用；現在新生產的冰箱能用10至15年就不錯了，且10至15 年前，這個數字是接近20年。

罪魁禍首之一是家電產品的輸入與輸出裝置，從機械式轉變為數位化控制。

阿拉斯加州安克拉治電器零售商威廉斯（Darin Williams）指出，現代電器中感應器越來越多，與嚴格定義的機械馬達相比，結合了更多數位科技；由於許多零件都更趨向數位化，這類零件比類似與機械的更容易故障。

華盛頓州提供電器維修服務的法拉賈（Leonardo Ben Fraj）說，電器的控制板決定一切，一旦出現問題，就會產生嚴重影響；而控制板的價格往往是整個電器價格的一半。換句話說，讓人卻步的是，修個控制板花的錢幾乎與買台新的家電差不多。

而且，即使想修理而不是換新，有時也未必能輕易辦到。馬里蘭大學機械工程教授佩奇（Michael Pecht）表示，電子零件汰換的速度如此之快，一家公司在某一年生產的某種零件，兩年後就不再生產了；他們正在製造下一代產品，而新零件可能與舊款不相容。

阿拉斯加州 佛州 華盛頓州

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