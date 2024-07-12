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美國人每24天換洗床被單 專家說太久了

記者張聲肇/即時報導
Image by dandan wu from Pixabay
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床墊顧問（Mattress Advisory）公司調查發現，美國人平均24天換洗被單一次，專家認為，錯失了享受乾淨香潔臥具的機會事小，不合衛生原則，甚至有害健康，才值得擔憂。

我們睡覺的時候，床單枕頭自然會吸收我們的皮膚和頭髮排除的汗水、油脂、皮脂、皮膚細胞等不潔物，包括化妝品、美髮劑，拖越久才洗床單，枕頭套，上面滋生細菌，讓你皮膚發癢的機會就越大。細菌、塵蟎、霉菌都可能導致發炎、發癢、疹子。

那床單要多常洗才衛生呢？看人，也看環境氣候。養貓養夠、愛在床上吃東西、皮膚敏感或有過敏症、住在氣候潮溼地帶的人，可能要比你想像的更勤換洗被單才好。

大致而言，每周換洗一次床單、被套、枕頭套和經常用的毯子，比較安全衛生；枕頭本身每半年洗一次，裝飾用的枕頭每月洗一次。專家建議，連棉被都要每月一洗或每年洗上幾次。

夏季到了，大家用不著別人提醒，都知道汗出多了，床單臥具更要保持乾淨。如果你今天才知道換洗床單的必要，那就趕快把這件事列為「每周/月必辦」事項。

這是為了自己的健康與舒適。想想看，每天晚上，躺在乾淨舒適的床上，一夜好眠，第二天起床精神飽滿，是經常換洗被單如換洗衣襪養成習慣的結果，雖然每周多幾小時的家務，是不是很值得？

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