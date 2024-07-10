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舊金山豪宅廉售僅48萬 一原因要30年後才能入住

世界新聞網／輯
舊金山一處豪宅因為親子糾葛而遭廉售。（取材自公園北方房地產官網）
舊金山一處豪宅因為親子糾葛而遭廉售。（取材自公園北方房地產官網）

舊金山豪宅林立的俄羅斯丘（Russian Hill）社區，有一棟華麗的愛德華時代（Edwardian）風格建築，外觀為長春花（periwinkle）藍色，賣價意外只要48萬8800元，但這棟豪宅的真實價值其實高達180萬元。這麼誇張的事情令人難以置信，但一點也不假，而以低價購得該房產的新主人，近30年無法入住。

房產清單上明確寫著，這棟房子被租戶占用，「租約到2053年」且設下「嚴格的長期租金限制」。

租戶宣稱，除了水電費之外，每月要繳納416.67元的租金。

此物件除了賣房地產，也連帶出售租戶及其租約；這表示，這棟房子的新主人也會成為新房東

這間三房住宅的現任租戶是83歲的珊卓‧李（Sandra Lee）和她66歲的女兒雪莉兒‧李（Cheryl Lee），而房東和賣家則是珊卓的兒子陶德‧李（Todd Lee）。

珊卓的父母原先在1970年代，以5萬2000元的價格購入這棟房子，之後一直住在那裡，直到他們分別於2006年和2018年撒手人寰。

珊卓表示，他的兄弟與陶德違背她和女兒的意願，擅自將房屋掛牌出售。

珊卓告訴「舊金山標準報」（The San Francisco Standard）說，「我們原本是個大家族，如今分崩離析。」

珊卓說，她的繼父，即原房東過世前，偷偷寫給她一張租約，讓她以低廉的租金住到2053年。

珊卓說：「要不是（我兒子）不知道2018年這分租約，我現在不知道會流落何處。這是無法理解的欺瞞與背叛，且是我兒子這樣對我。」

專精房東與租客法規的律師麥克唐納（Steven MacDonald）表示，對於願意等待的買家而言，這間房子可能是筆划算的交易。他說：「這是為非常獨特的買家準備的房產，他們願意以長期等待換取近三分之二的折扣，也許是花100萬元買到300萬元的房子，但要等20年、30年後才能入住。」

房東 租金

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