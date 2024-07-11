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想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧

編譯周芳苑／即時報導
72歲的黑井康子 (Yasuko Kuroi) 使用腿部伸展機做訓練。美聯社
72歲的黑井康子 (Yasuko Kuroi) 使用腿部伸展機做訓練。美聯社

生理學家巴曼(Marcas Bamman) 對衰老議題研究了數十年，正全力宣揚抗老的阻力訓練 (weight-resistance)；他認為，阻力訓練是真正的青春之泉，建議屆滿60歲的人上健身房找教練訓練。

巴曼在佛羅里達大學醫學院(University of Florida College of Medicine)取得博士學位，他說，年紀大了，力量、靈活度和耐力都下降，主要是因為對身體的要求太少。

巴曼建議諮詢醫療專業人員，確保沒有任何健康問題妨礙接受訓練。之後就可開始找適合的健身房，找專業教練教導正確動作是上上策。

巴曼坦承，教練認證制度不夠嚴格，有時上網付50元就可輕易獲得認證，導致教練良莠不齊，找到好教練不容易。

巴曼建議每周進行兩次阻力訓練，最好是隔天進行；而且要有10種鍛鍊動作，每個動作重複10次；每重複10次是一回合，總共三回合，三回合過後繼續下一個動作。

一般人重複第十次就會覺得到達極限，但如果能再做10次，就需要增加阻力。

巴曼建議搭配啞鈴等自由重量器材，提高效益。

進行阻力訓練前先暖身5至10分鐘，促進血液循環。巴曼說，有些人坐在設備上訓練一回合，然而滑手機3、4分鐘，應該要不斷的動。

阻力訓練可對抗骨質疏鬆症，女性可能比男性受益更大。

巴曼說，肌力訓練對男女都非常重要。反應能力無性別差異，經訓練後都會有所改善。

巴曼說，身體需要工作，不用就會失去；他警告人們不要自我縱容。人體依需求來運作，長期對身體只有低需求，身體便適應低需求，隨之失去肌肉力量、變得更虛弱；相對的，如果對人體提出高要求，身體就必須想辦法滿足這些高要求，骨骼更強大、肌肉更壯。阻力訓練就是對身體提出高要求。

巴曼以太空飛行或長期臥床為例來說明人體會迅速失去體力、衰老。他看到阻力訓練對70多歲和80多歲的人、甚至 90 多歲的人產生積極影響。

70歲的本間俊之 (Toshiyuki Honma) 使用胸部推舉機做訓練。美聯...
70歲的本間俊之 (Toshiyuki Honma) 使用胸部推舉機做訓練。美聯社

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