釋放壓力和結交新朋友 Z世代愛上跑步

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跑步逐漸超越其他運動，成為引領Z世代(Gen Z)的鍛鍊潮流。

在孤立危機和遠距工作的時代，跑步成為釋放壓力和結交新朋友的方式，單身的年輕人也透過加入跑步社團來尋覓約會對象；這股風潮在短影音平台「抖音 」國際版「TikTok」的推波助瀾下，變得更加流行且時髦。

現年29歲的內容創作者辛蒂‧桑喬(Cindy Sandjo)告訴「紐約時報 」，她的粉絲形容跑步群組為「新的約會應用程式」。

跑步等訓練的追蹤應用程式Strava統計，約84%用戶表示，他們運動的原動力是希望接觸更多同好。

Z世代在特定時間與其他人一起運動的可能性，比千禧世代(millennials)高29%。

此外，兩人以上一起跑步的紀錄，比起單獨跑步的資料多85%。

費城 詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，當地居民馬休斯(Kellen Matthews)表示，跑步社團引領他戒掉毒癮，跑向清醒的人生，而他已經決定報名參加11月22日到24日舉行的「費城馬拉松」(Philly Marathon)賽事。

馬休斯13歲開始濫用類鴉片藥物長達十多年，戒斷症將他逼上崩潰邊緣，而他的醫師建議他，不妨透過跑步來轉移注意力；如今，馬休斯不僅擺脫毒癮，也邁開步伐跑向全新人生，並對生活重燃熱情。

今年初，馬休斯創辦「復甦跑步社團」(Recovery Run Club)，希望幫助更多人度過憂鬱和難關，恢復強健身體和心理狀態。

馬休斯透露，參加跑步社團的「最大難關，就是出現在集合地點」，一旦踏出家門，後面的大小事都不成問題。