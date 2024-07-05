啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？

微波爐。Photo by Erik Mclean on Unsplash

把冷凍餐放進微波爐，設定加熱時間，啟動微波爐後站在它前面等，安全嗎？

微波爐的科學原理是「電磁波」，微電磁波與食物中的水分子互動，讓水分子快速振動、分裂，產生熱能。問題來了：微波爐到底會不會釋出輻射線？

加州 希望城國家醫學中心胸腔輻射治療科主任艾米尼（Arya Amini）說，微波爐會釋出「電磁輻射」沒錯，不過輻射不會溢出，因為設計與製造過程就限定了電磁輻射的範圍，微波爐一停止運轉，打開門，微波就自動停止，不再產生。這樣設計的目的，就是防止輻射外洩。

此外，電磁波不會讓食物產生輻射，接觸到電磁波的人也不會有輻射，不像電離輻射（ioninzed radiation ），可能致癌 。

食藥局1971年就公布微波爐的製造規範，規定廠商要遵照安全標準生產微波爐，「依目前有關微波的知識，符合本局標準的微波爐，根據廠商的使用手冊使用，就安全無虞。」

西德州 農工大學物理系副教授貝爾德（Christopher S. Baird）說，一般家庭無線網路路由器發出的微波頻率，和微波爐所釋出的幾乎「完全一樣」，大家每天接觸網路路由器的微波，毫無感覺，卻有人對微波爐感到「危險、神秘、不自然。」

艾米尼說，站在微波爐前面，唯一可能受到傷害情況是：微波爐已經壞了。他說，環保署建議民眾，微波爐在運轉的時候，不要站在前面，也不要靠近，以免接觸到輻射，皮膚灼傷，就是出於同樣考量--萬一它壞了，輻射外洩，而使用者不知。

他因此建議，微波爐壞了就別再用，趕快換新。反之，如果好好的，也運作正常，「（啟動後）你站在前面，接觸到輻射的機率應該為零。」反倒是熱完食物，要拿出來的時候，一定要用防熱手套等保護工具，以免燙傷。