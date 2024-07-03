想在未來5年置產？這是5個最佳美國城市

購買房產時除了考慮地理位置、經濟機會、治安、物價、成長性、教育、氣候，也得考慮房產升值的潛力。路透

購買房產時除了考慮地理位置、經濟機會、治安、物價、成長性、教育、氣候，也得考慮房產升值的潛力。理財網站GoBankingRates整理出以下五個未來五年最值得考慮置產的城市。

加州河濱縣(Riverside)

典型房價 64萬3521元，年漲幅8.6%

安全指數59.76、氣候指數86.63、治安評級C-

整體評價：B-

該地區鄰近幾個主要城市，包括安那罕(Anaheim)、聖伯納汀諾(San Bernardino)、洛杉磯及一部分聖地牙哥。它仍然保持著小鎮社區的感覺，對家庭來說很有吸引力；再加上這座城市努力提升藝術、創新、商業發展等各方面，使其成為住商投資 的黃金地段。

俄亥俄州新奧伯尼(New Albany)

典型房價59萬9251元，年漲幅7.9%

哥倫布大都會區安全指數50.66、氣候指數71.29、治安評級B+

整體評價：A+

英特爾在新奧伯尼的新廠預計將帶來超過三千個就業 機會、200億元投資，將推動技術和經濟成長，迎來繁榮前景；加上當地財產稅較低、學校系統優秀，使其成為長期投資的理想地點。

喬治亞州亞特蘭大

典型房價39萬9879元，年漲幅2%

安全指數36.02、氣候指數89.73、治安評級C-

整體評價：A

亞特蘭大是東南部經濟重鎮，除了大企業外還有許多科技新創都在創造就業機會、吸引人們遷入；其生活成本相對紐約、舊金山和洛杉磯等主要城市更加實惠，郊區不斷發展且有許多優秀學校。

愛達荷州波夕市(Boise)

典型房價49萬1295元，年漲幅4.8%

安全指數64.72、氣候指數65.11、治安評級B-

整體評價：A-

波夕市作為經濟和人口成長中心的巨大潛力不容忽視，生活成本低但生活品質高，使其成為引人注目的市場，特別是有意購買商辦大樓的人來說更能乘著火熱的租賃市場受惠。

紐約州哈德遜河谷(Hudson Valley)/卡茨基爾(Catskills)地區

典型房價44萬6241元，年漲幅7%

安全指數49.22、氣候指數79.66、治安評級B-

整體評價：B-

此地幾個地點也十分有潛力，如押注市中心復興的可選金斯頓(Kingston)；喜歡戶外活動、自然美景的可以考慮莊利文斯頓莊園(Livingston Manor)，或是河濱小鎮柯薩基(Coxsackie)。