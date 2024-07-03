我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

末日博士：川普擬全面開徵關稅 恐釀全球貿易戰

紐時：金主悄悄切割拜登 但不透露消息以免反彈

想在未來5年置產？這是5個最佳美國城市

編譯廖振堯／即時報導
購買房產時除了考慮地理位置、經濟機會、治安、物價、成長性、教育、氣候，也得考慮房產升值的潛力。路透
購買房產時除了考慮地理位置、經濟機會、治安、物價、成長性、教育、氣候，也得考慮房產升值的潛力。路透

購買房產時除了考慮地理位置、經濟機會、治安、物價、成長性、教育、氣候，也得考慮房產升值的潛力。理財網站GoBankingRates整理出以下五個未來五年最值得考慮置產的城市。

加州河濱縣(Riverside)

典型房價64萬3521元，年漲幅8.6%

安全指數59.76、氣候指數86.63、治安評級C-

整體評價：B-

該地區鄰近幾個主要城市，包括安那罕(Anaheim)、聖伯納汀諾(San Bernardino)、洛杉磯及一部分聖地牙哥。它仍然保持著小鎮社區的感覺，對家庭來說很有吸引力；再加上這座城市努力提升藝術、創新、商業發展等各方面，使其成為住商投資的黃金地段。

俄亥俄州新奧伯尼(New Albany)

典型房價59萬9251元，年漲幅7.9%

哥倫布大都會區安全指數50.66、氣候指數71.29、治安評級B+

整體評價：A+

英特爾在新奧伯尼的新廠預計將帶來超過三千個就業機會、200億元投資，將推動技術和經濟成長，迎來繁榮前景；加上當地財產稅較低、學校系統優秀，使其成為長期投資的理想地點。

喬治亞州亞特蘭大

典型房價39萬9879元，年漲幅2%

安全指數36.02、氣候指數89.73、治安評級C-

整體評價：A

亞特蘭大是東南部經濟重鎮，除了大企業外還有許多科技新創都在創造就業機會、吸引人們遷入；其生活成本相對紐約、舊金山和洛杉磯等主要城市更加實惠，郊區不斷發展且有許多優秀學校。

愛達荷州波夕市(Boise)

典型房價49萬1295元，年漲幅4.8%

安全指數64.72、氣候指數65.11、治安評級B-

整體評價：A-

波夕市作為經濟和人口成長中心的巨大潛力不容忽視，生活成本低但生活品質高，使其成為引人注目的市場，特別是有意購買商辦大樓的人來說更能乘著火熱的租賃市場受惠。

紐約州哈德遜河谷(Hudson Valley)/卡茨基爾(Catskills)地區

典型房價44萬6241元，年漲幅7%

安全指數49.22、氣候指數79.66、治安評級B-

整體評價：B-

此地幾個地點也十分有潛力，如押注市中心復興的可選金斯頓(Kingston)；喜歡戶外活動、自然美景的可以考慮莊利文斯頓莊園(Livingston Manor)，或是河濱小鎮柯薩基(Coxsackie)。

房價 投資 就業

上一則

這家折扣商店將關閉所有店面 清倉大甩賣啦

延伸閱讀

波音47億美元回購Spirit AeroSystems 結束20年分離

波音47億美元回購Spirit AeroSystems 結束20年分離
紅頭巾女工吸菸「違反禁令」 新加坡壁畫引爭議

紅頭巾女工吸菸「違反禁令」 新加坡壁畫引爭議
新加坡女工吸菸壁畫引爭議 創作者盼保存原貌

新加坡女工吸菸壁畫引爭議 創作者盼保存原貌
州護士協會 力挺曲怡文連任

州護士協會 力挺曲怡文連任

熱門新聞

好市多剛出爐的烤雞。美聯社

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

2024-06-28 09:15
許多人習慣把大筆錢存在支票帳戶，方便隨時提領，但這可能不是最好的做法。(路透)

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

2024-06-28 12:32
郵輪。Image by Alexis_S from Pixabay

第一次搭郵輪？5種用品定要帶上

2024-06-26 12:33
示意圖。Image by August de Richelieu from Pexels

18歲女兒有博士學位 母親分享教養孩子第一守則

2024-06-28 13:14
示意圖。Image by Нарина from Pixabay

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

2024-07-02 11:25
Image by Alexis_S from Pixabay

搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同

2024-06-25 09:44

超人氣

更多 >
沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬
美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返
要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死
65歲退休後生活節儉但舒適 這是她每月預算

65歲退休後生活節儉但舒適 這是她每月預算
中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%