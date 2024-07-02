65歲退休後生活節儉但舒適 這是她每月預算

示意圖。Image by Steve Buissinne from Pixabay

無論處於什麼年齡，退休 後的財務規劃都是首要之事。長期擔任治療師的愛麗諾·克拉克（Eleanor Clark）在65歲退休時，知道自己需謹慎理財。擁有社安金 與401（k）退休福利計畫的她，制定了每月預算 ，過著節儉但舒適的生活。

理財網站Go Banking Rates報導，克拉克對退休前的支出進行追蹤、掌握所需的訊息，使她能制定出實際可行的預算。

克拉克表示，多年來，她一直用同一個電子表單來追蹤收入與支出；有了這些數字，她能確定哪些費用不會變動，而哪些是每月可調整的。

在規畫退休預算時，第一步是確認收入來源。對克拉克來說，主要包括社安金與從退休儲蓄中提領的款項。她說，她的主要收入來源是社安金，每月約1500元，為彌補不足，她還從退休儲蓄中提領約2500元。

住房支出

克拉克表示，她居住的公寓每月要花費1800元，這筆錢看來似乎過高，但這裡有健身房與社區中心等設施，為她省下健身房會費與娛樂支出；她還和許多鄰居成了朋友，這也是另一項好處。

加上150元水電費，克拉克的住房總成本達到1950元。選擇具有適合她生活方式設施的住房，使她能充分利用現有的居住環境。公寓生活或許不適合所有退休人士，但從克拉克的經驗顯示，選擇適合自己住房的有利之處。

減少開車

克拉克指出，她大幅減少開車出門，除了去買菜，與朋友出遊時，他們通常會共乘。透過減少不必要的駕駛，克拉克降低了交通成本；與朋友共乘參加社交活動，則減少了車子的哩程數。加上汽車保險與油錢，她每月的交通支出為250元。

餐食開銷

克拉克說，每月的買菜錢約250元，她幾乎每周會與朋友在外用餐一次，花上50元。她說，到餐廳吃飯是生活一大樂趣，所以一定會留出這筆預算。

透過在家烹飪與上餐廳時的老年人折扣，克拉克將買菜錢控制在250元以內，而每月的外出用餐預算為200元。

醫療保健預算

在任何退休財務規畫中，醫療保健支出都是重要的優先項目。克拉克表示，她持有的紅藍卡涵蓋了許多服務，但仍有掛號費、自付額與處方藥費用等需要考慮。她每月為這些開支保留的預算約600元。