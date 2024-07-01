長者跌倒提高受傷死亡風險 專家教你5招避免

全美屆滿65歲的人口數頻創新高，老人跌倒已成嚴重公衛問題。據調查，全美每年約四分之一老年人跌倒，面臨受傷、骨折甚至死亡風險。美聯社

全美屆滿65歲的人口數頻創新高，老人跌倒已成嚴重公衛問題。據調查，全美每年約四分之一老年人跌倒，面臨受傷、骨折甚至死亡風險。

所幸，跌倒並非不可避免。

杜克大學醫學院(Duke University School of Medicine)研究跌倒問題的麥克德莫特 (Cara McDermott) 說，老人只要保持健康就未必會跌倒。

用對方法可降低跌倒風險。

第一：打造安全居家空間

從物品放置開始，考慮拆除小面積地毯，更換昏暗燈光、不要將鍋碗瓢盆放在難以取用的地方。

接著，在易失去平衡的地方加強穩定度，例如在樓梯兩側安裝欄桿、在浴室安裝扶手、在木地板或瓷磚地板上安裝防滑條。保持家中清潔也很重要，最重要的是不要將物品攤放在地板上，並在湯品等溢出物變乾並變得難以處理前將盡早清理乾淨。

必要時應考慮用助行器或手杖以確保穩定。

美國國家老年研究所(National Institute on Aging)官網提供完整指南。

第二：靠著運動增強體力和平衡力

許多運動有助於預防跌倒，例如座椅瑜伽、太極拳和步行。麥克德莫特說，並不是要老人外出跑馬拉松 ，只是簡單進行功能性的運動。不妨和他人一起運動或與孫子玩耍，讓運動變得有趣。

關鍵是了解自己的極限，並依醫生建議以適合方式運動。

第三：藥物可能增加跌倒風險宜提高警覺

許多藥物會導致頭暈、嗜睡或其他損害平衡。

麥克德莫特建議老人與家庭醫生討論正在服用的所有藥物、以及如何適當的合併使用，藉此找出不會導致失衡的藥物；與開處方的醫生討論前勿自行停藥。

第四：持續追蹤檢查

隨著年齡增長，聽力、視力和其他感官經常發生變化，可能導致跌倒。應定期檢查聽力和視力。

骨骼健康也很重要。診所Mayo Clinic估計，全美1000 萬人骨質疏鬆，跌倒時易骨折。服用維生素D和鈣有幫助，必要時請醫生測量骨密度並建議治療。

第五：了解跌倒通常非單一因素造成

跌倒往往是多種原因造成的結果。除力行專家建議以降低風險，萬一跌倒務必要告知醫生，找到並解決根本原因。