我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情期間出生年紀最小寶寶開始上學 某些明顯落後

3種堅果 蛋白質不比雞蛋差

長者跌倒提高受傷死亡風險 專家教你5招避免

編譯周芳苑／即時報導
全美屆滿65歲的人口數頻創新高，老人跌倒已成嚴重公衛問題。據調查，全美每年約四分之一老年人跌倒，面臨受傷、骨折甚至死亡風險。美聯社
全美屆滿65歲的人口數頻創新高，老人跌倒已成嚴重公衛問題。據調查，全美每年約四分之一老年人跌倒，面臨受傷、骨折甚至死亡風險。美聯社

全美屆滿65歲的人口數頻創新高，老人跌倒已成嚴重公衛問題。據調查，全美每年約四分之一老年人跌倒，面臨受傷、骨折甚至死亡風險。

所幸，跌倒並非不可避免。

杜克大學醫學院(Duke University School of Medicine)研究跌倒問題的麥克德莫特 (Cara McDermott) 說，老人只要保持健康就未必會跌倒。

用對方法可降低跌倒風險。

第一：打造安全居家空間

從物品放置開始，考慮拆除小面積地毯，更換昏暗燈光、不要將鍋碗瓢盆放在難以取用的地方。

接著，在易失去平衡的地方加強穩定度，例如在樓梯兩側安裝欄桿、在浴室安裝扶手、在木地板或瓷磚地板上安裝防滑條。保持家中清潔也很重要，最重要的是不要將物品攤放在地板上，並在湯品等溢出物變乾並變得難以處理前將盡早清理乾淨。

必要時應考慮用助行器或手杖以確保穩定。

美國國家老年研究所(National Institute on Aging)官網提供完整指南。

第二：靠著運動增強體力和平衡力

許多運動有助於預防跌倒，例如座椅瑜伽、太極拳和步行。麥克德莫特說，並不是要老人外出跑馬拉松，只是簡單進行功能性的運動。不妨和他人一起運動或與孫子玩耍，讓運動變得有趣。

關鍵是了解自己的極限，並依醫生建議以適合方式運動。

第三：藥物可能增加跌倒風險宜提高警覺

許多藥物會導致頭暈、嗜睡或其他損害平衡。

麥克德莫特建議老人與家庭醫生討論正在服用的所有藥物、以及如何適當的合併使用，藉此找出不會導致失衡的藥物；與開處方的醫生討論前勿自行停藥。

第四：持續追蹤檢查

隨著年齡增長，聽力、視力和其他感官經常發生變化，可能導致跌倒。應定期檢查聽力和視力。

骨骼健康也很重要。診所Mayo Clinic估計，全美1000 萬人骨質疏鬆，跌倒時易骨折。服用維生素D和鈣有幫助，必要時請醫生測量骨密度並建議治療。

第五：了解跌倒通常非單一因素造成

跌倒往往是多種原因造成的結果。除力行專家建議以降低風險，萬一跌倒務必要告知醫生，找到並解決根本原因。

馬拉松

上一則

好市多金條暢銷 你該買嗎？專家提醒審慎考量

延伸閱讀

沈伯洋：VPN看A片會被中監控 資訊專家：根本不可能

沈伯洋：VPN看A片會被中監控 資訊專家：根本不可能
蜜蜂毒針刺中眼球 拖2天才完全拔出 費城男差點失明

蜜蜂毒針刺中眼球 拖2天才完全拔出 費城男差點失明
解放軍山東艦現身菲國海域 中專家：堅決捍衛領海洋權益

解放軍山東艦現身菲國海域 中專家：堅決捍衛領海洋權益
綠委沈伯洋示警翻牆看A片「被中國掌握」？資安專家：扯太遠

綠委沈伯洋示警翻牆看A片「被中國掌握」？資安專家：扯太遠

熱門新聞

好市多剛出爐的烤雞。美聯社

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

2024-06-28 09:15
許多人習慣把大筆錢存在支票帳戶，方便隨時提領，但這可能不是最好的做法。(路透)

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

2024-06-28 12:32
郵輪。Image by Alexis_S from Pixabay

第一次搭郵輪？5種用品定要帶上

2024-06-26 12:33
示意圖。Image by August de Richelieu from Pexels

18歲女兒有博士學位 母親分享教養孩子第一守則

2024-06-28 13:14
Image by Alexis_S from Pixabay

搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同

2024-06-25 09:44
露營車。Image by Jill Wellington from Pixabay

開著旅館上路 全美露營車銷量上升

2024-06-28 11:51

超人氣

更多 >
3生肖熬過大難迎好運 屬鼠橫財入命、他有添丁大喜

3生肖熬過大難迎好運 屬鼠橫財入命、他有添丁大喜
羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝

羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝
不轉賣商品 加州女子靠Costco粉絲頁月入7千

不轉賣商品 加州女子靠Costco粉絲頁月入7千
美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她
蘇州女為保護日籍人士被刺不治 家屬聲明婉拒捐款盼平靜

蘇州女為保護日籍人士被刺不治 家屬聲明婉拒捐款盼平靜