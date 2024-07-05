盤點10大生活用品 恐怖細菌溫床 比馬桶還髒

蓮蓬頭的「出水孔」容易累積汙垢，成為感染細菌的途徑，可能會對免疫系統較差的人帶來健康風險；示意圖。（圖／123RF）

你以為每天觸碰的日常生活用品都很乾淨嗎？其實有些物品表面看似乾淨無菌，卻是細菌的溫床。台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒警示細菌無所不在，盤點天天接觸卻容易被大家忽略的「日常10大生活用品」，若長期不清潔可能導致感染風險。

黃軒盤點每天常接觸10大生活用品，其實超滿細菌髒到不行，有些甚至比馬桶髒：

1.蓮蓬頭

每天洗澡時都會使用蓮蓬頭，但你知道嗎？蓮蓬頭的「出水孔」容易累積汙垢，內藏大量細菌。根據英國曼徹斯特大學的研究指出，蓮蓬頭的出水孔每隔3個月就會積聚水垢，而未經清潔的蓮蓬頭，其細菌含量比較馬桶水更多，即等同於用馬桶水洗澡。這些細菌可能會透過蓮蓬頭噴出的自來水，滲入身體皮膚、頭髮、耳朵和眼睛，成為感染細菌的途徑。尤其是對於老人、孕婦和免疫系統較差的人，可能造成肺部感染等健康風險。

●改善方法：5招保持蓮蓬頭清潔

專家建議試試以下5方法，保持蓮蓬頭清潔，讓沐浴更健康：

1.使用一個臉盆，注入溫水或熱水。

2.加入一匙「過碳酸鈉」（也叫活氧漂白粉或氧系漂白粉）。

3.待「過碳酸鈉」溶解後，放入蓮蓬頭浸泡約30分鐘。

4.使用舊牙刷清除附近的汙垢。

5.最後用清水沖洗即可。

2.洗衣機

洗衣機如果沒有定時清洗，有可能會讓衣物沾染細菌，形成交叉感染；示意圖。（圖／123RF）

洗衣機內藏細菌。美國亞利桑那大學的研究指出，洗衣機內部布滿細菌。如果不定時清洗洗衣機，有機會在洗衣服時令衣物沾染細菌，造成交叉感染。研究更發現清洗內衣褲後，洗衣機內會沾染約1億個大腸桿菌。洗衣機的汙垢主要來自洗衣液使用過量，超量的洗衣液殘留在洗衣機內，形成汙垢，尤其在洗衣機夾層和底盤。這些汙垢可能比你想像中更多，甚至比廁所馬桶的細菌還多。

●改善方法：5方法DIY洗衣機清潔

保持洗衣機清潔，讓你的衣服真正乾淨，衣服才不會越洗越髒。洗衣機清潔5方法：

1.槽洗淨功能：使用槽洗淨或一般清洗模式，開到最高水位。

2.加洗衣機清潔劑：市售洗衣機清洗劑或過碳酸鈉，溶於溫水後倒入洗衣機。

3.中途暫停撈汙垢：若汙垢多中間暫停一下，撈乾淨再繼續洗。

4.擦拭汙垢：槽洗淨脫水後，用濕毛巾擦拭底部汙垢。

5.持續清洗：再用滿水位的洗衣模式繼續清洗，直到幾乎沒有汙垢為止。

3.手機

手機上的細菌不容小覷。現代人手機不離身，不論是導航、拍照，甚至上廁所時也不會放下手機。但你知道嗎？手機上的細菌可能比你想像中多，手機螢幕的細菌比馬桶汙糟多400倍。根據研究，手機上存在對人體有害的細菌，其中包括：

．表皮葡萄球菌：可能引起皮膚過敏。

．金黃色葡萄球菌：有18%的機率導致敗血症、壞死性筋膜炎

．大腸桿菌：有16%的機率導致食物中毒。

●改善方法：3種情況DIY清潔手機

為避免手機成為細菌的溫床，請在3種情況下定期清潔手機：

1.從戶外回到家中時

2.用餐前

3.如廁後

4.滑鼠和鍵盤

研究發現，鍵盤和滑鼠上的細菌多到超乎你的想像，可用酒精棉片或抹布擦拭以保持清潔；示意圖。（圖／123RF）

你的鍵盤可能成為「鍵盤腸胃病」的溫床，藏有金黃色葡萄球菌等不速之客。美國研究人員測試了鍵盤，驚人發現鍵盤上的細菌比馬桶墊多出20,598倍。滑鼠上的細菌更是比廁所的沖水把手多出45,670倍。也許我們應該更重視它的清潔。

●改善方法：2方法DIY清潔滑鼠和鍵盤

用酒精擦拭和棉花棒，以保持這些電子產品衛生的2方法：

1.鍵盤:用酒精棉片或抹布擦拭鍵盤表面，並用棉花棒清理按鍵底下的灰塵。

2.滑鼠：同樣使用酒精擦拭滑鼠表面，注意清理滾輪和按鍵間的縫隙。

５.浴巾/毛巾

毛巾一周不洗藏菌過億。你的毛巾通常多久清洗一次？是每天、每三天、每周，甚至是每個月？根據研究，毛巾上存在對人體有害的細菌，其中包括：

．大腸桿菌：使用1天後含菌量多了近90倍，達1,700萬細菌之多

．金黃色葡萄球菌：用了3日的毛巾細菌含量繼續暴增至8,700萬個

．念珠菌：用了1星期的毛巾細菌含量達9,400萬個

●改善方法：定期清洗毛巾做好3件事

為了避免毛巾成為細菌的溫床，請記得做好３件事遠離細菌：

1.每周至少洗一次毛巾，或更換乾淨的毛巾。

2.若毛巾習慣掛浴室內，確保浴室通風、排濕功能良好。

3.用後應在有陽光或通風處晾乾，避免毛巾濕著滋生細菌。

6.牙刷

你知道嗎？牙刷上的細菌比馬桶還多，甚至高達千萬個。為什麼牙刷這麼骯髒？主要原因是細菌滋生，浴室潮濕不通風，牙刷成為細菌的溫床。另一原因是不正確清潔，洗牙刷時攪一攪、搓一搓根本不夠，牙菌斑黏附在刷毛上。

●改善方法：5招正確清潔牙刷

5招正確清洗牙刷，保持口腔健康，遠離細菌的侵害：

1.每6-8周更換牙刷，即便刷毛沒有變形。

2.刷完牙後，徹底清洗刷頭上的食物殘渣和牙膏。

3.直立擺放牙刷，讓它自然風乾。

4.牙刷根部若變色，立即更換，代表汙垢累積過多。

5.超音波洗牙刷杯：使用超音波清潔刷頭，讓牙刷保持乾燥。

7.砧板

根據研究，一般家庭使用砧板7天後，每平方公分的病菌高達20萬個以上，而使用2個月的木頭砧板，上面的總生菌數更是馬桶的12倍。換言之，在砧板上切菜，甚至比在馬桶上來得更髒。

●改善方法：9招注意使用衛生與清潔

砧板易孳生細菌，建議生熟分開，定期更換，並正確清潔：

注意事項：

1.生食與熟食應使用不同砧板，並用完後立即清潔。

2.砧板使用避免太多劃痕，否則不易清洗，應該及時汰換。

3.木頭砧板容易吸水、發霉，不可長時間泡水。

4.塑膠砧板易留下刀痕，損傷嚴重需更換。

5.不銹鋼砧板易清洗，但需注意刀具磨損。

改善方法：

1.使用洗碗精、沙拉脫等食品用洗潔劑刷洗，避免使用鋼刷。

2.不要直接用滾燙熱水沖洗，因食物殘渣中的蛋白質遇熱凝固反而不容易洗淨。

3.洗淨後放在通風處晾乾，避免發霉。

4.若想額外消毒，可用75%酒精或200 ppm的漂白水

8.抹布

袜布可能比你想像中更骯髒，成為細菌的藏身之地。一項英國研究發現，袜布上的細菌含量高達每平方公分8.75億個，甚至比馬桶更多。這些細菌包括病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、鏈球菌等。

●改善方法：清潔袜布3步驟

正確清潔袜布的3步驟，如果袜布變黃、出現黑點，立即丟棄，保持健康和衛生。

1.浸泡：將袜布浸泡於稀釋漂白水（10毫升漂白水混和於1公升清水內），或用滾水煮過。

2.擰乾：用手擰乾袜布。

3.曝曬：讓袜布在陽光下曝曬，細菌無法抵擋太陽的力量。

9.冰箱門把手

在繁忙的辦公室生活中，茶水間是休息、聊天和泡茶的地方。然而英國科學家最近發出了一項警告，茶水間可能是危險的，因為這裡的一些地方可能存在著危險的細菌。而冰箱門把手被認為是茶水間最骯髒的地方。科學家在調查中發現，這裡存在大量危險細菌，包括大腸桿菌和假單胞菌。假單胞菌是一種通過糞便傳播的細菌，可能導致肺炎等疾病。對於易感染的人而言，這些細菌可能會增加生病的風險。

●改善方法：保持３好習慣降低風險

為了保持良好的衛生，我們應該注意以下幾點：

1.勤洗手：上完廁所後，應該進行徹底的手部清潔，以避免細菌傳播。

2.定期清潔：定期清潔冰箱門把手，避免細菌滋生。

3.避免接觸臉部：不用手觸摸臉部，以減少細菌傳播風險。

10.電燈開關

在我們日常生活中，電燈開關是我們經常接觸的物品之一。然而，這些看似普通的開關可能成為了細菌和病毒的溫床。電燈開關經常被我們的手指觸摸，因此容易沾染細菌。特別是「浴室的電燈開關」，由於我們在外面接觸了許多物品，回家後第一件事就是洗手，所以觸摸浴室電燈開關的手可能會很髒。但是，只需輕輕用橡皮擦擦拭，就可以迅速恢復乾淨。

●改善方法：2招清潔電燈開關

1.每周擦拭：使用消毒濕紙巾定期擦拭電燈開關的表面，並在擦完一個區域後就丟棄紙巾，避免重複使用。

2.避免接觸臉部：不用手觸摸臉部，以減少細菌傳播的風險。

保持良好的衛生習慣，才能遠離細菌的侵害。看完以上黃軒盤點的「10大超髒常用的生活必需品」，外表看似乾淨，實際上卻比馬桶還髒好幾百倍的細菌溫床，務必參照上述黃軒提醒的「改善方法」，避免被細菌侵害人體健康，造成感染風險。