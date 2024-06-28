不一定要地中海 當季在地飲食 對健康都有益

示意圖。Photo by Anna Pelzer on Unsplash

89歲的義大利 居民安娜·菲安納卡(Anna Fiannaca)分享養生秘訣，她認為當季且方便取得的蔬果就是維持健康飲食的不二法門。

菲安納卡住在西西里島，她不太買超市的包裝食品，而是偏好親人自耕的辣椒、茄子和櫛瓜。

儘管年事已高，菲安納卡許多事都自己動手，並從頭開始做。

她大部分時間吃素，並將維持良好健康狀態歸功於最容易取得的當季食材。

住在義大利西西里島南海岸中部阿格里真托(Agrigento)附近的菲安納卡說：「這就是西西里島的生活方式，隨著季節變化。」

地中海飲食攝取各種蔬果、大量的堅果與豆類、橄欖油和魚油等健康脂肪。但營養學者表示，無論身在何處，購買當季農產品，都是改善飲食習慣的最簡單方法。

負責監督康乃狄克大學(University of Connecticut)社區營養計畫合格營養師雪倫‧格雷(Sharon Gray)表示，「季節性飲食是邁向廣泛飲食多樣性的途徑。」

美聯社報導，食用多種蔬果有助獲取各項重要營養，可降低心臟病 、肥胖等風險。

格雷為哈特福德(Hartford)低收入 居民開設健康的烹飪工作坊，她建議挑市場上最常見的東西。

以新英格蘭為例，夏季會是番茄、莓果和桃子，秋季則是南瓜和蔓越莓等；這些蔬果都富含抗氧化劑和纖維，提供多種維生素、礦物質和複合碳水化合物。

格雷表示，「很多成人對蔬果挑食，所以若能讓他們喜歡上某幾樣蔬果，就能納入他們的飲食習慣，遠離加工食品，轉而在家儲備更多食物。」

克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)專精疾病預防與管理的合格營養師朱莉亞‧祖帕諾(Julia Zumpano)表示，食用當季食材通常代表食用在地生產的糧作，除了環境效益之外，當地農產品往往具備更高的營養價值，因為它們自然成熟，採收後很快就能吃了。

祖帕諾說：「你將吸收其中的大量維生素和礦物質、多酚和抗氧化劑，這些都是降低我們生病風險的基石。」