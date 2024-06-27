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每個煮飯的人都需要4種鍋

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Photo by Cooker King on Unsplash
示意圖。Photo by Cooker King on Unsplash

鍋子是家中廚房不可少的烹飪工具，如果正在添購設備，就不妨個別挑選合適的鍋，而非購買一整套，尤其是各式各樣的材質，常讓人眼花撩亂。

華盛頓郵報（Washington Post）報導，一旦決定購買哪種鍋，接下來就是挑選材質。不鏽鋼鍋適合用來煎食物，而硬質陽極氧化鍋具（鋁、不鏽鋼或陶瓷製成）的表面與不沾鍋類似，但烹飪時仍需要一些油。塗有合成聚化物的不沾鍋的好處是，可減少油的用量、容易清洗，而傳統鑄鐵或玻璃鍋具也是不錯的選擇。

以下是每天都會用得到、適合各種烹飪需要的四種鍋：

1. 荷蘭鍋（Dutch oven）

「廚房工具百科全書」（The Encyclopedia of Kitchen Tools）作者荷頓（Elinor Hutton）表示，荷蘭鍋是她最常用的鍋，可以用它來烤麵包、煮豆子，甚至烤一整隻雞。這種較寬、較淺的鍋通常由鑄鐵製成，表面塗有琺瑯，鍋蓋緊密，可以烹煮各種菜餚。荷頓建議選擇5 1/2夸脫的鍋，它足夠煮辣醬湯和燉肉，如果選擇橢圓形而不是圓形，尺寸與形狀就很適合煮麵條，而不需換更大的湯鍋。

2. 12英吋平底鍋（一至兩個）

這種圓形的淺鍋有兩種款式：一種是邊緣垂直、較深的平底鍋，稱為炒鍋（saute pan），適合煎、炒甚至烹煮義大利麵；另一種稱為煎鍋（skillet）的是斜邊、較淺的平底鍋，適合煎法式吐司、烤起司三明治和煎蛋。無論選擇哪一種，荷頓建議說，她一定會配個鍋蓋，這樣就可一鍋多用，既能煎、炒又能蒸。她說，如果要買兩個平底鍋時，很多人會選一個不沾鍋，方便煎鬆餅與蛋，然後再選個重一點的不鏽鋼或鑄鐵炒鍋（或煎鍋），可放進烤箱烤麵包，並且可共用一個鍋蓋。

3. 一個2或3夸脫的醬汁鍋（saucepan）

醬汁鍋是一種帶手柄的垂直邊、圓形深鍋，適合用來煮飯、燉湯或煮雞蛋。荷頓說，若家中人口簡單，2夸脫的大小最合適，但對像她這樣有一大家子的人來說，3夸脫的鍋更實用，因為經常要為孩子們煮一鍋燕麥粥當早餐。

4. 外卡鍋（wild-card pan）

這是指依個人需要、沒有固定是哪一種鍋。對某些人而言，可能是每周都要用上好幾次的碳鋼炒鍋；對其他人來說，可能是一個8夸脫的湯鍋，周日晚餐用來重現奶奶煮過的菜；或者是個6或7英吋的煎鍋，大小正好適合最愛的荷包蛋。

義大利 華盛頓郵報 雞蛋

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