過熱引火災 好市多出售的電池充電器召回

好市多獨家販售三款行動電源，因過熱風險召回。（myCharge網頁）

密西根州 myCharge公司宣布，由於收到120起充電時過熱的報告，決定在全國範圍內，召回約56萬7000個在好市多 (Costco )及網上銷售的便攜式電池充電器。據悉，這些充電器最少與兩起住宅火災有關。

需要召回的是myCharge公司的 POWER HUB 一體式 10,000mAh 便攜式充電器，型號分別為 AO10FK-A、AO10FK-B 及 AO10FK-C。

消費者產品安全委員會(Consumer Product Safety Commission)在20日發布的通知指出，這些充電器是於2022年1月至2023年11月，在好市多及網上出售，每個約為40元。

總部位於密西根州伯明罕(Birmingham)的 myCharge 表示，這些充電器是在中國製造，該公司迄今收到5個充電器過熱的報告，其中涉及兩起住宅火災。而好市多則收到115起退貨。

顧客表示，充電器充電過熱時，會出現熔化、膨脹、冒煙、起火、燃燒、爆炸或產生火花等現象。目前尚未收到受傷而需要送院救治報告。

購有這些充電器的消費者，應馬上停止使用並與myCharge公司聯繫更換。他們可於周一至周五美東時間上午9時至下午4 時撥打 (888) 251-2026 聯絡該公司；亦可發送電郵至[email protected]；又或登入myCharge官網。