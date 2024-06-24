我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不把貴重物品忘在酒店保險箱 空姐用這招提醒

WSJ：投資房地產收租當401(k) 退休生活退而不休

不課所得稅 這5州開銷最低

編譯莊瑞萌／即時報導
田納西州納許維爾(Nashville)。Photo by Austin Wills on Unsplash
田納西州納許維爾(Nashville)。Photo by Austin Wills on Unsplash

理財網站GoBankingRates綜合各項生活開銷與水電費用後整理出住在不課所得稅而且開銷最低的州，田納西州列排行榜上的第一名。

GOBankingRates採用全國平均支出與每州的生活成本指數計算出各州每年開銷預估值，並列出在不課徵所得稅且生活開銷最低的州。另外還使用相同的指數列出食品雜貨、住房、水電、交通與醫療保健等平均開銷。結果發現，生活開銷最低的第一名為田納西，當地生活成本指數90.3，一年生活必需成本為3萬3060元，一年開銷為6萬5889元。田納西所有的生活成本開銷都比全國平均低，食品雜貨開銷少了2%、住房成本則少了18%、水電少7%，至於交通與醫療保健開銷則分別少了11%及12%。

第二名是懷俄明州。當地生活成本指數92.4，一年生活必需成本為3萬3845元，一年開銷為6萬7422元。在懷俄明，五項生活成本中，有三項低於全國平均值，包括住房、水電與交通，不過，食品雜貨的開銷比全國平均多出2%，醫療保健成本則多了0.1%。

第三名則是南達科他州。當地生活成本指數92.4，一年生活必需成本為3萬4648元，一年開銷為6萬7421元。民眾如果搬到南達科他，所有生活成本開支都低於全國平均值。例如水電的支出約比全國平均少12%，食品雜貨則少了3%。

第四名為德州。當地生活成本指數92.7，一年生活必需成本為3萬4121元，一年開銷為6萬7640元。在德州，大部分生活成本開支費用都低於全國平均值，食品雜貨的開銷約少4%，住房成本則少了13%。唯一超出全國平均成本的則是醫療保健成本，多出了4%。

第五名則為佛羅里達州。當地生活成本指數100.7，一年生活必需成本為3萬8072元，一年開銷為7萬3478元。在佛羅里達，食品雜貨的開銷約比全國平均值少0.5%，水電、交通和醫療保健的成本也都低於全國平均值，差距在1到4個百分點之間。

德州 懷俄明州 田納西州

上一則

只需5食材 炎炎夏日來道清涼的蕃茄酪梨沙拉

延伸閱讀

71歲佳麗角逐德州小姐 創紀錄

71歲佳麗角逐德州小姐 創紀錄
全美最安全最能負擔城市 伊州艾金奪冠

全美最安全最能負擔城市 伊州艾金奪冠
房貸平均僅1800元 全美最安全、最能負擔城市在這裡

房貸平均僅1800元 全美最安全、最能負擔城市在這裡
南韓通膨居高不下 央行歸咎熱愛買精品 拉高生活成本

南韓通膨居高不下 央行歸咎熱愛買精品 拉高生活成本

熱門新聞

不少民眾都會選擇在行李上綁個緞帶或布條之類的，好能更容易在大批行李中找到自己的行李，但根據機場行李搬運人員，這麼做反而可能造成大延遲。(Pexels)

托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因

2024-06-20 09:15
開冷氣是消暑的辦法之一，但不是唯一辦法。圖為民眾在搬運她新購入的空調。(美聯社)

那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好

2024-06-20 11:01
鑄鐵鍋是許多一鍋料理的必備工具，更不用說從早餐到甜點，它們都能輕鬆勝任。(Pexels)

4種食材 勿放鑄鐵鍋煮

2024-06-21 10:48
地中海飲食的特點是烹飪簡單、以植物為主，每餐大量攝取水果、蔬菜、全穀物、豆類和種子，加上些堅果，並特別強調使用特級初榨橄欖油。(Pexels)

想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大

2024-06-19 10:02
廚師女友將泡麵變成部隊鍋。（取材自小紅書）

米其林廚師女友喊餓 半夜親自出手「泡麵奢華版」

2024-06-22 20:15
Image by Erika Varga from Pixabay

適合早餐吃 5種最佳高蛋白質食物

2024-06-18 10:26

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣

「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣
入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州
4星座盛夏迎好運 雙子將開啟美好戀情、他們感情有轉機

4星座盛夏迎好運 雙子將開啟美好戀情、他們感情有轉機
4度奪人妻…「墨雨雲間」王星越成「奪妻專業戶」 網笑：老王進化史

4度奪人妻…「墨雨雲間」王星越成「奪妻專業戶」 網笑：老王進化史
員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO

員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO