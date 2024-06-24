不課所得稅 這5州開銷最低

田納西州納許維爾(Nashville)。Photo by Austin Wills on Unsplash

理財網站GoBankingRates綜合各項生活開銷與水電費用後整理出住在不課所得稅而且開銷最低的州，田納西州 列排行榜上的第一名。

GOBankingRates採用全國平均支出與每州的生活成本指數計算出各州每年開銷預估值，並列出在不課徵所得稅且生活開銷最低的州。另外還使用相同的指數列出食品雜貨、住房、水電、交通與醫療保健等平均開銷。結果發現，生活開銷最低的第一名為田納西，當地生活成本指數90.3，一年生活必需成本為3萬3060元，一年開銷為6萬5889元。田納西所有的生活成本開銷都比全國平均低，食品雜貨開銷少了2%、住房成本則少了18%、水電少7%，至於交通與醫療保健開銷則分別少了11%及12%。

第二名是懷俄明州 。當地生活成本指數92.4，一年生活必需成本為3萬3845元，一年開銷為6萬7422元。在懷俄明，五項生活成本中，有三項低於全國平均值，包括住房、水電與交通，不過，食品雜貨的開銷比全國平均多出2%，醫療保健成本則多了0.1%。

第三名則是南達科他州。當地生活成本指數92.4，一年生活必需成本為3萬4648元，一年開銷為6萬7421元。民眾如果搬到南達科他，所有生活成本開支都低於全國平均值。例如水電的支出約比全國平均少12%，食品雜貨則少了3%。

第四名為德州 。當地生活成本指數92.7，一年生活必需成本為3萬4121元，一年開銷為6萬7640元。在德州，大部分生活成本開支費用都低於全國平均值，食品雜貨的開銷約少4%，住房成本則少了13%。唯一超出全國平均成本的則是醫療保健成本，多出了4%。

第五名則為佛羅里達州。當地生活成本指數100.7，一年生活必需成本為3萬8072元，一年開銷為7萬3478元。在佛羅里達，食品雜貨的開銷約比全國平均值少0.5%，水電、交通和醫療保健的成本也都低於全國平均值，差距在1到4個百分點之間。