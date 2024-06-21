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4種食材 勿放鑄鐵鍋煮

編譯周靜芝 / 即時報導
鑄鐵鍋是許多一鍋料理的必備工具，更不用說從早餐到甜點，它們都能輕鬆勝任。(Pexels)
鑄鐵鍋是許多一鍋料理的必備工具，更不用說從早餐到甜點，它們都能輕鬆勝任。(Pexels)

多數用過鑄鐵鍋的人，都對它愛不釋手；畢竟它是許多一鍋料理的必備工具，更不用說從早餐到甜點，它們都能輕鬆勝任。食譜網站Taste of Home指出，雖然鑄鐵鍋可以煮出各種佳餚，但它並非適合所有食物，以下是4種絕不能用鑄鐵鍋烹飪的食物：

1. 氣味強烈的食物

大蒜、辣椒、某些魚類、難聞的乳酪等都會給鑄鐵鍋留下許久都難抹滅的味道，並出現在下一次用它來烹煮的食物中。通常在華氏400度烤箱裡烤十分鐘就能去除異味，但最好避免製作那些在未來幾次烹飪都會被這些味道所破壞的食物，例如巧克力核桃煎餅。

2. 雞蛋與其他易黏鍋食物

鑄鐵鍋若經正確的開鍋保養程序，幾乎就不會有這個問題；但是剛買的鑄鐵鍋，即使經過開鍋保養，像雞蛋這類易黏食物還是會帶來麻煩。除非不在乎煎焦的雞蛋與黏糊的鍋底，否則還是用不沾鍋來烹煮這些食物吧。

3. 肉質細緻的魚

在鑄鐵鍋中以同樣的熱度，牛排會呈現漂亮的棕褐色外表，但可能會毀了鱒魚或羅非魚（tilapia）。烹煮肉質細緻的魚要用不沾鍋，但若是鮭魚及其他肉質肥厚的魚就不成問題；可嘗試用鑄鐵鍋煎鮭魚，魚皮與魚肉的口感都會十分酥脆。

4. 酸性食物

關於這一點，似乎眾說紛紜。有人說，番茄或檸檬會與金屬發生反應，導致食物滲入並破壞鑄鐵鍋保養的效果；但也有人認為這只是道聽途說。如果酸性食物讓鑄鐵鍋有點變色，可用小蘇打擦洗一下就能解決。

Taste of Home提醒說，上述「黑名單」是針對傳統鑄鐵鍋，如果使用的是琺瑯鑄鐵鍋，就不需遵守這些原則，可以直接開煮了。

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