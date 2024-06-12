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帶來歡樂增趣味 動物陪做瑜伽日漸流行

編譯周芳苑／即時報導
最近，做瑜伽時有動物作陪成了新流行。麻州中部一個瑜伽課程順應潮流，有三隻小豬全程陪伴，增添不少樂趣。美聯社
最近，做瑜伽時有動物作陪成了新流行。麻州中部一個瑜伽課程順應潮流，有三隻小豬全程陪伴，增添不少樂趣。美聯社

最近，做瑜伽時有動物作陪成了新流行。麻州中部一個瑜伽課程順應潮流，有三隻小豬全程陪伴，增添不少樂趣。

三隻小豬名叫威爾伯(Wilbur)、夏洛特(Charlotte)和布魯伊(Bluey)。上課時，小豬們都在學員之間飛奔、漫步，擺出下犬式、烏鴉式和眼鏡蛇式，還用柔軟粉紅色鼻子挖出一個後院，兩隻兔子和一隻名叫麥奇的山羊搜尋最美味的嫩芽。

新罕布夏州退休牙醫德爾布里奇(Stacey Delbridge)和她的女兒體驗過小豬陪做瑜伽後覺得，這樣的經歷非常值得開車近兩個小時到斯賓塞鎮(Spencer)。

德爾布里奇說，「小豬瑜珈」(piglet yoga)最棒的地方當然就是小豬，牠們多麼可愛；提起小豬，她興高采烈笑著說，牠們很有趣，人們需要休息時便出現非常棒的訪客，牠們真的很可愛。

Beyond Yoga & Wellness 老板布斯克特(Ashley Bousquet)開班教授「小豬瑜伽」，她說，網路報名往往幾個小時就額滿。

小豬來自朋友的農場，課程開始時，布斯奎特會告訴學員不必在意和小豬互動，課程進行間，小豬會在人們身上惡作劇，或跑或壓或者擁抱，她覺得這些舉止超可愛。

芬克爾(Amy Finkel) 帶著兩個女兒一起上課，非常開心；她說，看到孩子們如此快樂幸福是最重要的。

麻州防止虐待動物協會(Massachusetts Society for the Prevention of Cruelty to Animals-Angell)珀切斯(Rebecca Purchase)說，與動物一起練瑜伽可產生意想不到的好處。如果和收容所的動物一起練習，可能會鼓勵人們收養。

至於動物陪做瑜珈對動物的影響，珀切斯說，對於在人類周圍茁壯成長並與人類交往的動物來說，絕對有好處。

芬克爾是動物瑜珈的忠實粉絲，認為有助於防止分心。

上課時，小豬們都在學員之間飛奔、漫步，擺出下犬式、烏鴉式和眼鏡蛇式，還用柔軟粉紅...
上課時，小豬們都在學員之間飛奔、漫步，擺出下犬式、烏鴉式和眼鏡蛇式，還用柔軟粉紅色鼻子挖出一個後院，兩隻兔子和一隻名叫麥奇的山羊搜尋最美味的嫩芽。美聯社

麻州 新罕布夏州 退休

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