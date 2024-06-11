為何你不應用熱水洗油膩的鍋？

圖取自 Kampus Production on pexels

用熱水來清洗油膩的鍋具，似乎是順理成章的事，但實際上卻是弊大於利。美食網站Tasting Table報導稱，問題在於它會對水管造成何種影響？被熱水一時融化的油脂，之後會在管道中凝固並附著在管壁，長期下來便會產生問題；隨著油脂的堆積，水管可能堵塞，需請專業水管工來處理。油脂的堆積不僅對管道有害，還會對城市下水道與污水處理廠造成負擔。

反之，使用冷水有助於凝固油脂，這樣較大塊的油脂便可通過管道流出；但這也不表示每次做菜後，都應清洗鍋子把油脂沖走。Tasting Table指出，在清洗前，應刮掉或擦去鍋中剩餘的油脂，可準備一個罐子來收集它們；而在水槽清洗鍋子時，一定要將水龍頭調至冷水。

正確清洗鍋子不但可延長廚具使用壽命，還可避免最終需支付昂貴的疏通水管費用。為免遭熱油燙傷，首先讓鍋子完全冷卻，接著將油倒入容器中或擦掉丟入垃圾桶；以紙巾擦拭鍋子後，再放入水槽用冷水與清潔劑洗淨。

對於較頑固的油垢，可以使用一點小蘇打作為溫和的洗劑。在鍋上撒點小蘇打，然後用濕海綿擦洗；小蘇打有助於去除油脂，同時不會損壞鍋子的表面。不過，鋁鍋使用小蘇打會越洗越黑，因為鋁接觸鹼性的小蘇打會變色；而陶瓷鍋，則可以小蘇打水加熱的方法來清洗，但需注意不宜長時間以大火煮沸，以免冷卻後有碳酸鹽殘留。此外，鑄鐵鍋也需以不同的方法處理，可將小蘇打加水調成糊狀敷在鍋底，再將濕的廚房紙巾覆蓋在上面，放置一段時間後，即可輕鬆清除油垢。