靠3個習慣 她102歲仍能每周工作三天

今年102歲的長壽老人黛博拉·塞克利堅持每周仍有3天上班。圖為2003年資料圖片。(國家檔案局資料庫)

黛博拉·塞克利(Deborah Szekely)本月年滿102歲，即使年事已高，她的身體仍相當硬朗。

塞克利不僅經常外出走動，拜訪朋友、在會議中發言，每一周她還在1940年與人共同創立的健康渡假村和SPA工作三天。

塞克利告訴CNBC Make It：「滿100歲的那天早晨，當我醒來時，我沒發現有任何不同，所以我繼續做同樣的事。」

以下是塞克利與CNBC Make It分享的三個日常習慣，也是她保持健康快樂的秘訣。

每天活動

塞克利每天步行一哩，「除非走完路，否則我下午沒辦法小睡，這不是什麼死板的例行公事，只是該做的事，就像早上起床一樣。」

她建議找積極的朋友一起活動，更容易達成日常活動目標。

塞克利的運動習慣不如年輕時那麼劇烈，但仍然有效果，透過步行等低強度的身體活動自然地運動，這是長壽的人常有的習慣。

海鮮素飲食

塞克利從小就以植物性飲食為主，「我吃海鮮素，因為我父母的關係，我實際上沒有吃過肉。」

她的飲食習慣與地中海飲食相似，以全穀類食物、水果和蔬菜、魚類等為主。

以下是塞克利平常吃的三餐。

早餐：優格、一根香蕉、全穀類食物。

午餐：在家時總是吃沙拉，若是在餐廳用餐，她喜歡嘗試不同食物。

晚餐：由於經常外出，塞克利會選擇魚類、沙拉、烤馬鈴薯或嘗試一些新的食物。

維持社交、不斷學習

塞克利的社交活動相當豐富，「我有聖地牙哥 老環球劇院(Old Globe Theatre)每一齣戲劇的季票，我經常上劇院，我喜歡歌劇 。」

每周三她還會在她的度假村演說，每周與客人交流幾次。

除了社交活動，塞克利總是希望能學習更多；長壽研究表明，80歲以上的年長者每天都能學到新東西，塞克利會說四種語言，並讓自己沉浸在不同的文化中。

「我的德語生疏了，但我的法語很好，因為我經常用法語思考，做夢時也講著法語。至於西班牙語，我天天都說。」她認為「最重要的是不斷學習」。