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3秘訣 助你打造美麗整齊的原生植物花園

編譯周芳苑／即時報導
在美國，許多園丁一直將本土原生植物(native plant)視為雜草，但這種情況正慢慢改變；只要用對方法，便可打造出整潔美麗的原生植物花園。美聯社
在美國，許多園丁一直將本土原生植物(native plant)視為雜草，但這種情況正慢慢改變；只要用對方法，便可打造出整潔美麗的原生植物花園。美聯社

在美國，許多園丁一直將本土原生植物(native plant)視為雜草，但這種情況正慢慢改變；只要用對方法，便可打造出整潔美麗的原生植物花園。

原生植物為蜜蜂、蝴蝶、鳥類和其他有益生物提供食物和庇護所，比外來品種生長得更健康強壯，不太需要肥料或其他改良劑，一旦栽種後通常很少或者不必澆水。

原生植物擁有優質成長條件，但除非小心慎選規劃，原生植物花園很容易變得雜亂。

不過只要園丁用心，仍可打造出井然有序的美麗原生植物花園。

專家提出三大訣竅。

第一：在適合地點選擇適合的植物。要考慮陽光照射、是否有可用水源以及和土壤酸鹼度(pH 值)，植物形狀和大小也視為重要考量。

決定栽種位置時，務必了解幼苗日後長大的尺寸，不要在接近人行道上種植最後會長得很高大的植物，以免阻礙通道或在高雨等情況過後倒下造成危險。

較高、易傾斜的植物應放在花壇後面，較矮而緊實的植物置在前面，有助於固定並保持花園邊緣整潔；如果花壇可從四面八方觀看，較高的植物應放在中央。

此外，盡可能種植同物種或顏色的植物，讓花園看起來有整體感。

原生植物擁有優質成長條件，但除非小心慎選規劃，原生植物花園很容易變得雜亂。不過只...
原生植物擁有優質成長條件，但除非小心慎選規劃，原生植物花園很容易變得雜亂。不過只要園丁用心，仍可打造出井然有序的美麗原生植物花園。美聯社

第二：控制蔓延。原生植物生命力強，可選擇具有「叢生」或「堆積」習性的植物，避免快速傳播的植物；例如馬利筋(Asclepias tuberosa) 或稱蝴蝶草(butterfly weed)不會散播，是帝王蝶毛毛蟲的重要食物來源，對生態系統有益。但其近親Asclepias syriaca具攻擊性、易變成雜草叢生且難以清除。

專家建議每三年挖出並區隔植物，避免擁擠，必要時砍掉。

第三：考慮以原生草類、莎草、地被植物和三葉草代替普通草坪草。普通的草坪草需要會污染地面的改良劑、易殺死昆蟲的殺蟲劑還要定期割草，對自然生態的貢獻卻少之又少。

不妨在整體設計中加入原生灌木，可全年保持有序；另可添加雕像、涼亭、長凳和鳥舍，增添視覺趣味。

原生植物為蜜蜂、蝴蝶、鳥類和其他有益生物提供食物和庇護所，比外來品種生長得更健康...
原生植物為蜜蜂、蝴蝶、鳥類和其他有益生物提供食物和庇護所，比外來品種生長得更健康強壯，不太需要肥料或其他改良劑，一旦栽種後通常很少或者不必澆水。美聯社

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