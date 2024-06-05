自來水廠奉命濾掉永久性化學物質 水費大漲免不了

環保署下令全國各地的自來水廠，濾掉致癌的全氟辛基烷基（PFAS）「永久性」化學物質 ，多州水費大漲勢不可免。（路透）

環保署4月下令全國各地的自來水廠，濾掉致癌的全氟辛基烷基（PFAS）「永久性」化學物質 ，南起佛州 、北至紐約州 水費大漲，勢不可免。

全氟辛基烷基化學物質有幾千種，環保署規定，其中六種含量超標的自來水廠必須增建設備，把它們過濾乾淨，才能供水。

舊金山市議會本月中全面禁止使用含有全氟辛基烷基物質的消防防護裝備，因為這種化合物無法分解，有可能通過皮膚被人體吸收，影響生育能力、嬰兒體重、導致發育遲緩、癌症 等。

研究發現，這類化合物不但會增加前列腺、腎臟和睪丸癌的風險，也會破壞免疫系統，導致膽固醇過高。

為了人民健康，環保署首度全面禁止永久性化學物質進入飲用水，但消費者也要埋單，佛州南部布若瓦德郡政府上個月就告訴居民，每家的水費可能漲一倍甚至兩倍。

該郡自來水與廢水處理處處長賈西亞（Alan Garcia）接受國會山莊報訪問時說，蓋郡住戶平均水費目前為每個月26元，要達到環保署濾清用水的規定的話，水費可能增加兩倍。該處有6.6萬用水戶，全郡有23萬人。

德州福和市（Fort Worth）自來水處處長哈德（Chris Harder）也說，這將是「很昂貴」的作業，一定會衝擊用水戶的荷包，「我們會設法從聯邦政府找到經費補助，但（是否找到）我們都得做。」

紐約州水牛城自來水供應公司也認為，漲水費免不了，而且受影響的地區不少。自來水公司協會法規技術部經理穆迪（Chris Moody）說，很多供水系統都會面對非提高水費不可的局面。

目前不知哪些供水公司須新增濾清設備。環保署給它們幾年的時間，各自斷定供水所含的有害物質量是否超標，若然，就必須設法濾掉。