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含致癌物 癌症專家很少吃這種食物

編譯周靜芝 / 即時報導
科學研究已證明，多吃加工肉類與癌症風險增加存在關聯。Image by Sr. M. Jutta from Pixabay
科學研究已證明，多吃加工肉類與癌症風險增加存在關聯。Image by Sr. M. Jutta from Pixabay

生活消費網站Parade報導，如果想藉由飲食來預防癌症腫瘤學家提供了一些建議，包括一種應該盡量少吃的食物。

休士頓胃腸道與血液腫瘤內科專家麥克索德（Anaum Maqsood）表示，多吃抗炎食物，是透過飲食降低罹癌風險的最佳方法；雖然沒有任何食物能預防癌症，不過健康飲食有助於降低風險。她說，多吃蔬菜、全穀物、水果、豆類、堅果和種子，這些食物富含抗氧化劑，能對包含癌症在內的各種疾病發揮防護功用。

那麼又該避免哪些食物？麥克索德說，她很少吃的一種食物是加工肉類，因為它們含有亞硝胺（nitrosamines）。亞硝胺被認為是一種強致癌物，與肺癌、腦癌、肝癌、腎癌、膀胱癌、胃癌和鼻竇癌等多種癌症有關。

科學研究已證明，多吃加工肉類與癌症風險增加存在關聯。一項研究發現，食用加工肉類會使患乳腺癌的機率增加 6%，患大腸直腸癌的風險增加 18%，此外還會提高罹患其他癌症的風險。

腫瘤與血液疾病專家蘭道（Daniel Landau）說，他盡量避免食用過度加工的食物。 他常說，只要是袋裝的，就可能不健康，這包括洋芋片與其他含有大量鹽、防腐劑的零食。他指出，多數袋裝食品都含添加劑，以防止變質；這些防腐劑通常具有毒性，其中一些甚至被列為高度致癌物。研究顯示，飲食中含大量超加工食品與整體癌症風險間存在關聯。

除了盡量少吃包括加工肉類在內的超加工食品外，麥克索德還建議盡量少飲酒；在數百項科學研究中，飲酒與增加罹患各種癌症的風險有關。

癌症 腫瘤 致癌

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