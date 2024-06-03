愛護玉足 腳科專家不做4件事

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多數人在一整天的行動中，都需要頻繁地使用雙腳，若足部有問題，尤其容易使人變得衰弱。網路媒體Buzz Feed報導稱，這就是為什麼必須盡力保護雙腳的健康與功能，包括避免某些鞋類與行為。

加州 足科醫生愛波妮·文森（Ebonie Vincent）表示，在目睹最糟的足部病例後，醫生會避免去做某些事。以下是文森與其他足踝健康專家分享他們為保護足部而不會去做的四件事：

1. 到哪都穿Crocs布希鞋

近年來，Crocs布希鞋又開始流行起來，讓許多足科醫生大感頭痛。

文森說，雖然Crocs 布希鞋是很好的鞋子，可以在家裡穿，也可以在做點事的時候穿；但當他看到人們穿著它去迪士尼 樂園或長時間站立時，她知道他們很可能會有足部的問題。她建議，需長時間站立或行走時穿雙好的步行鞋，如Brooks、Asics 或 New Balance等品牌。

2. 穿著高跟鞋

文森說，穿高跟鞋的女性最終會飽受拇囊炎、雞眼、腳跟骨刺與發炎甚至跟腱炎的痛苦折磨。許多人喜歡在特殊場合穿上高跟鞋，所以穿這種鞋並非絕對不可的行為；不過，健康的平衡還是最重要的，「畢竟我們不是芭比 娃娃」。

佛羅里達州足科醫生高德（Jason Gold）表示，他通常會告訴病人至少80%的時間要穿著有支撐的鞋子，另外20%的時間，可以穿自己喜愛的任何鞋子。他指出，厚底鞋可以減輕腳部與腿部肌肉的壓力。

3. 光腳走動

高德表示，新冠疫情期間，人們更常在家工作，因為不再經常穿鞋，導致更多的足部與踝關節問題。他建議在家裡走動時可穿雙有支撐力的運動鞋，尤其是在瓷磚、大理石多於在地毯上走動時。若擔心將屋外病菌帶進家裡，可買雙室內專用的運動鞋。

文森說，他們總是聽到人們在家中光著腳，說這樣很舒服。但如果一直不為雙腳提供支撐，就會長出老繭，甚至脂肪墊萎縮；一旦出現這些狀況，光腳走路將不再舒適，且日後穿鞋的選擇也會受限。

4. 穿非跑鞋跑步

亞特蘭大足科醫生史派特（Jay Spector）指出，避免穿不是跑鞋的鞋跑步。許多人會買雙便宜的鞋來跑步，這將造成足部疼痛。

史派特建議每跑300至500英里或每六到八個月便換雙新的跑鞋；此外，不同的運動要穿不同的鞋，避免穿著跑鞋打網球，反之亦然。

紐約足科醫學院外科教授崔帕爾（Michael J. Trepal）警告說，不要穿「零落差」（zero-drop）鞋款（腳跟與腳尖沒有高低落差）或光著腳跑步。他說，光腳不僅會使腳底皮膚受傷，還會讓堅硬的地面傷害毫無力學原理保護的足部。