老公退休後在家什麼都不會 整天問三餐怎麼辦快把她煩死

一位女性在老公退休後發現對方什麼事都不會，變得相當礙人。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Artem Labunsky）

人在退休 之後，雖然一下子沒了工作的壓力，但如果找不到任何興趣，也沒有處理家事的能力，就容易陷入每天都沒事情做，只能過著渾渾噩噩的生活。近來日本媒體，就有一則這樣的退休案例。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名沙耶香的56歲女性，由於丈夫比他還大十歲，因此到了屆滿退休的年紀。當晚沙耶香恭喜丈夫，並且表示既然隔天不用上班，那麼打算幾點起床。丈夫則回答希望往後都能夠睡到自然醒。

然而，沙耶香因為自己還有兼職的關係，因此早上九點起床。當時丈夫還在睡，於是沙耶香便弄了吐司和沙拉，並留了丈夫的份。想說丈夫看到，至少知道把麵包拿去烤一烤就能吃了。但當她出門到公司時，卻接到丈夫的電話，問說早餐怎麼只有準備沙拉而已。

等到午休時間，丈夫又打電話來問「我的午餐呢」。往後的這一年，丈夫就不斷在沙耶香上班時，一直問自己的早餐午餐怎麼辦，完全沒有打算自力解決，讓沙耶香感到很煩躁，而且也對未來相當不安。

沙耶香雖然嘗試教導丈夫，像是帶他去超市購物，跟他說可以怎麼買肉買菜，但丈夫總是有聽沒有懂。請他來廚房幫忙時，往往也都只會幫倒忙，甚至有次沙耶香忍不住，還直接當面說「你真的很礙事耶」，讓老公嚇了一大跳。

即使如此，直到現在老公還是什麼家事都做不好，讓沙耶香不禁感慨，彷彿他一退休之後，就成了一個廢人，每天都只會礙手礙腳而已。