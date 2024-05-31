慎防萊姆病 夏天戶外活動小心蜱蟲

蜱蟲(tick)。美聯社

夏季來臨，全美各地蜱蟲(tick)生長旺季也即將開始；研究人員表示，又一次的暖冬和其他有利因素，都意味著2024年的蜱蟲數量，會與2023年持平或更多。

聯邦疾病防治中心 (CDC)的蘇珊娜．維瑟(Susanna Visser)表示：「情況很糟，且只會變得更糟。」

且有越來越多新地區也開始出現蜱蟲，像是紐約和其他北部各州，都發現了墨西哥 灣蜱(Gulf Coast Tick) 和孤星蜱(Lone star tick)等南方外來種，並帶來不尋常的疾病。

但最多專家警告的，則是最常見且會傳播萊姆病(Lyme disease)的黑腳蜱(Black-Legged Tick)；雖然必非所有蜱蟲都帶有導致疾病的細菌，但專家估計，今年春夏出現在東北部和中西部的黑腳蜱中，有約20%至30%攜帶能引發萊姆病的細菌；美國衛生官員估計，每年約有50萬起萊姆病感染。

萊姆病的症狀通常會在遭叮咬後3至30天內開始出現，症狀包括發燒、頭痛、疲勞和同心圓狀的遊走性紅斑等。若遭叮咬且出現症狀，請立即就診並接受抗生素治療。

如何防範蜱蟲

最好的方法，就是先採取措施避免被蜱蟲叮咬。

如果去戶外玩耍，請注意避免林木茂密地區以及延伸至林區的草地，因為蜱蟲通常會棲息在腳踝高度的植被上並將前爪高舉起來，等待抓住經過的寵物 或人。

專家建議，可嘗試盡量走在道路中間，穿著淺色且有經過驅蟲劑處裡的衣服，並使用環保署(Environmental Protection Agency)認證的驅蟲劑。

如何檢查蜱蟲

當你回到室內時，請檢查自己身上是否有蜱蟲。蜱蟲可能躲在身上任何地方，但最常見的部位包括腰部周圍、膝蓋後方、手指與腳趾之間、腋下、肚臍、脖子或髮際線周圍。

蜱蟲幼蟲較難以令人察覺，所以需仔細檢查，若發現立即用鑷子將它們拔除。