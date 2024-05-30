多騎單車 有助減少膝蓋疼痛與關節炎

騎單車。Image by Mircea Iancu from Pixabay

根據「運動暨運動醫學與科學」(Medicine & Science in Sports & Exercise)本月刊登的研究報告，無論戶外或室內經常騎單車，都有助於減少關節 炎和膝蓋疼痛。

休士頓 貝勒醫學院(Baylor College of Medicine)副教授、風濕科醫師羅葛蕾(Grace Lo，音譯)領導的研究團隊，針對2600名60歲以上族群進行研究分析，發現一生中經常騎單車的民眾膝蓋疼痛可減少17%；罹患關節炎的機率也會降低21%。

羅葛蕾表示：「根據觀察研究，一生騎單車與擁有健康膝蓋息息相關，可減少膝蓋疼痛和關節損傷。」並強調：「無論男女，騎單車時間愈久，膝蓋疼痛或關節炎症狀機率愈小。」

研究表明，騎單車可以強化膝蓋周圍肌肉，也不會像跑步那般刺激關節，對膝蓋具有保護作用，羅葛蕾表示：「我們知道非負重運動不太可能引起疼痛，可能是騎單車會比其他運動沒有疼痛的原因。」而且在12至18歲期間經常騎單車、鍛鍊股四頭肌，即使日後不再騎車，還是受益良多。

納許維爾(Nashville)的范德堡大學醫學中心(Vanderbilt University Medical Center)骨骼神經外科副教授格雷戈里(Andrew Gregory)指出，膝蓋部位本身沒有血液供應，因此運動有助維持軟骨健康：「關節運動非常重要，因為會將養分輸送至軟骨。」

而且與跑步相比，騎單車的一大優點就是避免膝蓋震動，不建議膝關節炎病患練習跑步，而且騎單車還可以增強跑步無法鍛鍊的重要肌肉，格雷戈里補充道：「跑步鍛鍊一條肌肉從腿筋、股四頭肌到小腿，但騎單車可以增強臀肌，對於強化臀部和膝蓋很有幫助，因為會影響左右運動。」不過腿部兩側若沒有強壯肌肉，也容易造成膝蓋受傷。

另外匹茲堡大學(University of Pittsburgh)風濕病學系副教授皮波斯(Christine Peoples)則建議民眾騎單車仍需量力而為：「應該慢慢開始，每周騎兩到三次，從緩和的低強度開始，然後逐漸增加強度。」