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馬斯克：AI恐奪走人類所有工作 未來上班或成選項

搬到鄉下還有獎金可拿 這個家庭說值得

編譯周靜芝 / 即時報導
西維吉尼亞州。Photo by Sandra Seitamaa on Unsplash
西維吉尼亞州。Photo by Sandra Seitamaa on Unsplash

疫情期間，馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）的班·艾森伯格（Ben Eisenberg）與家人的日子過得很辛苦。他在接受NBC新聞「今天」（Today Show）節目訪問時表示，他們的生意掉了一半，不得不解雇員工，躺在床上看著漂亮的房子，感覺「快被壓垮了」。

有兩個孩子的艾森伯格，在手頭拮据、做了也沒啥損失的情況下，決定申請「西維吉尼亞州提升計畫」（Ascend West Virginia）；這是一項獎勵人們移居該州的計畫，提供 1.2萬元搬遷獎金、免費戶外休閒方案以及為遠距工作者提供的聯合辦公空間。

艾森伯格一家在申請成功後，收拾行李搬到了西維吉尼亞州的路易斯堡（Lewisburg）。他們與其他美國家庭一樣，在高通膨、高利率及高生活支出中掙扎，從巴爾的摩搬到路易斯堡，他們希望辛苦賺來的錢能多留一點在銀行帳戶裡。

根據經濟政策研究所（Economic Policy Institute）的家庭預算計算（Family Budget Calculator），在巴爾的摩市區，一個兩大兩小的家庭需月收入9095元、年收入10萬9142元才能生活；而在路易斯堡所在的格林布賴爾（Greenbrier）郡，同樣的四口之家需月收入8130元、年收入9萬7562元。

這約1.2萬元的差距，或許不足以吸引人搬到另一個州，尤其是搬家前可能經歷的混亂（賣房子、為孩子換新學校、文件處理等）；但在某些主要開銷上，艾森伯格夫婦省下的錢便頗為可觀。

巴爾的摩市區的屋主與租屋者平均每月房屋支出為1548元，是格林布賴爾郡761元的兩倍多。相較於西維州的890元，馬里蘭州大城市的食品價格也要貴上許多，平均每月為1109元。

艾森伯格一家強調，這些都是他們搬家後享受到的好處，妻子凱莉（Kelly）表示，家庭日用品支出全都減了不少。艾森伯格也說，家庭預算降低了，房貸更便宜了；電影院票價是馬里蘭州的一半，看場電影只需花約6元。

西維吉尼亞州也為全家人提供了更多相處的機會，艾森伯格認為，最大的好處是他們可以免費從事許多戶外活動。

西維吉尼亞州 馬里蘭州 預算

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