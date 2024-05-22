力拼麥當勞 溫蒂推出3元早餐

溫蒂漢堡(Wendy's)。美聯社

知名連鎖速食店「溫蒂」(Wendy's)為刺激顧客上門，宣布推出售價3元的優惠早餐，希望和「麥當勞 」(McDonald)等競爭對手的限時特價套餐一較高下。

根據財經新聞CNBC報導，「溫蒂」自20日起推出售價僅3元的早餐組合，包括小份的調味馬鈴薯與英式起司鬆餅夾培根、雞蛋或是英式起司鬆餅夾香腸、雞蛋等多種選擇。

由於物價節節上揚，民眾看緊荷包，外食次數減少，全國餐飲業尤其是以低收入 消費者為主的速食業者為吸引顧客上門，紛紛推出特價餐點的促銷活動。

「溫蒂」3元特惠早餐就是針對競爭同業「麥當勞」推出的特價套餐而來，CNBC日前報導，全球速食龍頭「麥當勞」預計自6月25日起推出5元特價套餐，為期一個月，包括一份麥當勞三明治、一小份薯條、一杯飲料以及四塊麥克炸雞。

根據華爾街 日報(Wall Street Journal)報導，「麥當勞」飲料供應商「可口可樂」(Coca-Cola)也將挹注460萬元來贊助促銷活動。

根據「溫蒂」本月稍早公布的財報，第一季營收小幅成長1.1%，達到5億3480萬元，同時第一季全球同店銷售金額僅成長0.9%。

至於「麥當勞」上個月獲利未達第一季預期，因為餐點調漲售價雖然有助於增加營收，但同時也嚇走低收入客源，財務長博登(Ian Borden)表示將採行積極應戰的策略，以爭取注重品質的客群。

旗下擁有「肯德基」(KFC)、「必勝客」(Pizza Hut)和「塔可鐘」(Taco Bell)的「百勝餐飲集團」(Yum Brands)本月稍早公布的財報，獲利也令投資人相當失望，因為銷售金額低於華爾街預期，其中肯德基和必勝客同店銷售雙雙下滑。