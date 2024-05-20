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30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率

編譯周靜芝 / 即時報導
含糖飲料。Photo by Caspar Rae on Unsplash
含糖飲料。Photo by Caspar Rae on Unsplash

CBS新聞報導，一項新的研究再度證實超級加工食品對健康的危害。該研究追蹤了參與者30年來的生活習慣，發現那些吃了較多某些超級加工食品的人死亡風險略高，而其中四類是罪魁禍首。

發表在「英國醫學雜誌」（The BMJ）的這項研究，分析了10萬多名沒有癌症心血管疾病或糖尿病史的美國成年人數據；參與者從1986年至2018年，每四年填寫一次詳細的食品問卷。

數據顯示，與攝取量最低（中位數約每天3份）的參與者相比，那些吃進超級加工食品最多（每天約7份）的人，死亡風險要高出4%。

該研究指出，超級加工食品包括包裝的烘焙食品與零食、碳酸飲料、含糖穀物及即食或加熱食品；這類食品通常含有色素、乳化劑、香精與其他添加劑，具高熱量及高添加糖、飽和脂肪與鹽，但缺乏維生素與纖維。

研究結果發現，與死亡率增加關係最大的四類食品為：即食肉類、家禽與海鮮類產品，含糖飲料，含乳製品甜點以及高度加工的早餐食品。

該研究主要作者宋明揚（音譯，Mingyang Song）在接受訪問時表示，超級加工食品是混合各種不同成分與添加劑的調製品，與其他普通食品有明顯的區別。

雖然參與人數眾多且為期達數十年，但這項觀察性研究也存在一些局限，無法得出確切的因果關係結論。作者指出，參與者都是衛生專業人士，且主要是白人與非西語裔，限制了研究結果的普遍性；不過，研究結果為限制食用某類超級加工食品、以促進長期健康提供了更多佐證，未來的研究有必要改進超級加工食品的分類，並在其他族群中證實他們的發現。

在這項研究之前，今年稍早發表的其他研究也指出，超級加工食品含量高的飲食與32種有害健康的風險增加有關，其中包括癌症、心肺疾病、腸胃問題、肥胖、2型糖尿病、睡眠問題、心理健康障礙與早期死亡。

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