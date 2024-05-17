睡不好？ 專家給5建議改善睡眠

Image by Arek Socha from Pixabay

近三分之一的美國成年人表示，每晚睡眠時間不到建議的七至九小時，主要原因包括壓力、焦慮以及專家所謂的「努力文化」：講求效率、對休息有罪惡感。

美聯社報導稱，不要輕易相信網路上流行或未經證實的入睡與保持睡眠的方法；反之，不妨試試睡眠專家推薦的以下這些簡單方法：

建立睡前「緩衝區」

與工作相關的壓力無可避免，且很難擺脫，試著在一天工作結束與睡眠時間之間建立一個「緩衝區」（buffer zone）。專家建議，在睡前一小時左右，放下所有工作與日常事務，不要查看電子郵件、處理帳單、做家事或無止盡地瀏覽社群媒體 ；可以在睡前看本書，沈浸在興趣嗜好中，或是花時間與所愛的人在一起。

注意進食時間

若睡前剛飽餐一頓，可能會擾亂睡眠，所以盡量在傍晚5點到7點間進食，但餓著肚子上床也不是好事；可嘗試像起司、杏仁或全麥麵包抹上花生醬等富含蛋白質或健康脂肪的零食。

避免咖啡 因和酒精

喝杯睡前酒或晚餐後來杯濃咖啡可能鬆弛緊繃的神經，但恐會讓人輾轉難眠、長夜漫漫。酒精雖然可以幫助入睡，但也會擾亂睡眠周期、降低睡眠品質，增加半夜醒來的次數。

節制使用電子產品

手機與電腦螢幕上的藍光會抑制有助睡眠的褪黑激素，從而擾亂能自然喚醒身體的生理時鐘；Weill Cornell醫學院臨床醫學助理教授奧格利（Dianne Augelli）表示，因此有必要在睡前節制上網與滑手機。

諮詢醫生

若試過任何方法都不管用，並且已連續一個多月無法睡個好覺，專家說，那就該去看醫生了，尤其是失眠 已影響到工作表現或心情。