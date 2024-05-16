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適度飲酒有益健康？新研究說不喝酒最健康

記者張聲肇/ 即時報導
不少人認為「適度」飲酒有益健康，更好的研究方法往這種想法澆了一盆冷水。越來越多公衛專家說，不喝酒最健康，要喝，則盡量少喝點。美聯社
不少人認為「適度」飲酒有益健康，更好的研究方法往這種想法澆了一盆冷水。越來越多公衛專家說，不喝酒最健康，要喝，則盡量少喝點。美聯社

不少人認為「適度」飲酒有益健康，更好的研究方法往這種想法澆了一盆冷水。越來越多公衛專家說，不喝酒最健康，要喝，則盡量少喝點。

加拿大維多利亞大學加拿大藥物使用研究所所長奈米（Timothy Naimi）說，酒喝少一點是讓你更健康的康莊大道。

英國、法國、丹麥、荷蘭和奧地利公衛當局根據最新科學研究，紛紛把「建議酒量」降低，愛爾蘭更要求酒商，2026年起，酒品標誌要附上「可能致癌」的警語。

世衛組織歐洲辦公處酒品顧問斐瑞拉-波黑斯（Carina Ferreira-Borges）說，如山的證據顯示，酒精是導致200多種健康問題的元凶，包括癌症、心血管疾病與輕重傷，科學界的共識因此發生轉變。

德州奧斯汀28歲的魏柏（Tessa Weber）說，「我這年紀的人很能接受這種講法，今年「不碰酒1月」活動中她一口也不喝酒，因為酒精只會提升她的焦慮程度，而戒酒後，睡得更好，更有活力，從此，她滴酒不沾。

那為什麼那麼多人還認為「適度」飲酒對健康有益？那是因為過去的研究方法只衡量某一時間點的攝入量，沒人比較過「喝酒」和「不喝酒」的最終結果，因此，「適度喝酒」和「有益健康」之間，沒有因果關係。

奈米指出，自稱適度喝酒的人，通常教育程度較高，收入較高，健保條件和知識也較好。「把這些因素都列入考量，你會發現，喝酒對健康的好處都不見了。」

另一個問題是，適度飲酒有益健康的研究，都沒把年輕人當作主要研究對象，而死於酒精相關疾病或原因的人，幾乎有一半年紀不到50。

從基因角度所做的研究發現，天生具有「喝酒會不舒服」突變基因的人，罹患心臟病風險較低。這也打破了「適度飲酒有益心臟健康」的說法。

不論啤酒、紅酒或烈酒，奈米說，「根據最新科學證據，喝越少，越健康。」

加拿大 心臟病 世衛

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