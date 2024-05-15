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多市加稅提供托兒服務 家長說措施改變生活

編譯尤寶琪／即時報導
圖為住在紐奧良(New Orleans)的德蕾卡．理查德(Derrika Richard)把家中三個孩子送到托兒中心。美聯社
圖為住在紐奧良(New Orleans)的德蕾卡．理查德(Derrika Richard)把家中三個孩子送到托兒中心。美聯社

感謝由市政府贊助的低收入家庭新計劃「City Seats」，住在紐奧良(New Orleans)的德蕾卡．理查德(Derrika Richard)終於能將家中三個孩子送到托兒中心，而自己也終於因此有時間能夠去上班，並因此首次賺到足夠的錢來支付帳單和線上課程的費用。

今年春季某天早上，理想德在送三個孩子去托兒中心後表示，這項計畫改變了她的生活，並讓她能因此繼續上學進修。

選民於2022年批准了歷史性的房地產稅增稅政策後，紐奧良也因此增加了1000多個托兒名額給低收入戶家庭；這次公投將此計畫未來20年的預算整整提升了七倍，從300萬元增加到2100萬元。且因為路易斯安納州的幼兒基金，會給出與當地籌集的兒童照護資金相同金額，因此讓該市獲得額外的2100萬元，來幫助有需要的家庭尋找照護服務。

紐奧良是近期許多社區透過投票來擴大兒童照護趨勢的一份子；華盛頓州華康郡(Whatcom County)就靠著增加地稅，給該郡的年度預算增加了1000萬兒童照護和兒童心理健康費用。阿拉斯加安克拉治(Anchorage)在2023年，也透過增加大麻銷售稅，為該市幼兒計畫帶來超過500萬元的資金。

德州政府採取的策略則略有不同；2023年11月，德州選民通過了一項州憲修正案，為符合條件的兒童照護提供者減稅；根據這項規定，市和郡政府可以選擇免除托兒中心全部或部分地稅；達拉斯(Dallas)則是德州首批提供稅收減免的市郡組合之一。

非營利研究和倡導組織Child Care Aware資深州政府政策分析師吉魯阿爾(Diane Girouard) 表示，近期的地方措施，比以往都更加關注在嬰幼兒身上。

吉魯阿爾指出：「我們過去看到的是更多地方或州政府驅動的措施，主要都著重於學前教育；但在過去三年中，我們看到選民批准了投資兒童保護和早期學習的措施。」

非營利Children’s Funding Project創辦人艾倫(Olivia Allen)指出，主要原因，是因為民眾看到在疫情期間，缺乏兒童照護所造成的經濟影響。

2位女孩在紐奧良一家托兒中心Early Partners 的活動中畫畫。美聯社
2位女孩在紐奧良一家托兒中心Early Partners 的活動中畫畫。美聯社

低收入 德州 預算

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