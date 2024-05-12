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微波爐用錯恐起火...男加熱馬鈴薯冒黑煙 關鍵原因在這

世界新聞網／輯
微波爐如果使用不當，可能會產生起火冒煙意外。（取材自unsplash.com@Erik Mclean）
微波爐如果使用不當，可能會產生起火冒煙意外。（取材自unsplash.com@Erik Mclean）

微波爐平常加熱食物相當便利，不過在方便的背後，如果用錯誤的方式使用微波爐，很可能會產生危險。例如若是放入錯誤的東西進微波爐加熱，就可能造成冒煙、起火現象，必須多加留意。

根據日本媒體「grape」報導，日本「消費者教育入口網站」近來分享，曾有一位70多歲男性，將馬鈴薯放入容器內微波加熱，且因為第一次加熱完感覺還太硬，於是加熱了第二次，結果造成微波爐冒出黑煙。

網站指出，當加熱食材不多，又是根莖類等水分稀少的蔬菜時，用微波爐急速加熱，就容易起火冒煙。就算要用微波爐，最好也慢慢調整時間，並且隨時在旁觀察，一有狀況就立刻處理。另外，選用容器時，也最好確認該容器是否能夠使用於微波爐。

除此之外，還有一個案例為另一位70多歲男性，將調理包在未開封的狀態下，直接整個丟進微波爐裡，結果起火燃燒。網站提醒，在把調理包放入微波爐前，務必先詳讀說明，確認是可以對應微波爐的調理包再使用。否則有的調理包可能會用鋁箔包裝等等，就會造成起火現象。另外，食材碎屑、髒汙等等，也可能成為起火原因，需要徹底掃除乾淨。

如果不幸遇上冒煙、起火意外，要立刻拔除插頭停止機器運作，且不急著打開微波爐的門，先確認情形再打開。

日本

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