廁所堆滿備用毛巾、衛生紙？五大風水NG物當心招陰氣

有的東西如果放在廁所裡，容易影響運勢。（取材自unsplash.com@Filios Sazeides）

在風水的觀念裡，廁所是聚集陰氣的地方。如果在廁所放了不該放的東西，也會造成運勢下降。日本 網站「TRILL」最近就分析，在廁所裡頭放了什麼東西，有可能會招來厄運。

家人照片

家人照片是非常重要的物品，絕對要避免放在陰氣重的廁所內。否則廁所裡的不好氣息，有可能會影響到一整個家庭。如果有家人照，還是盡量放在客廳或臥室，廁所裡最好擺放風格明亮的繪畫為主。

日曆

如果把日曆貼在廁所，那麼就會因為陰氣，影響到日後的行程，造成好不容易擬定的計畫遇上障礙。如果要擺日曆，適合放在客廳和書房。

備用毛巾和廁紙

很多人都會把備用的衛生紙和毛巾，乾脆就放在廁所裡頭。然而，布製品和紙製品，其實特別容易吸收陰氣，因此有降低運勢的風險在，可以的話還是盡量遠離廁所。如果要放，也不要放太多。

娃娃

娃娃同樣也會吸收陰氣，自然不適合放在廁所裡，特別是動物造型的娃娃。如果想要放一些擺設，最好選用金屬或玻璃製的裝飾。

書、雜誌

有些人上廁所的時候，不是滑手機就是看書。不過書本、雜誌這些也是紙製品，當然也容易聚集陰氣。以風水來看，廁所實在不是個讀書的好選擇。如果帶著它們，在廁所裡頭逗留過久，就會增加自己的壞運。