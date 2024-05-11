我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

玻璃瓶裝的可口可樂最好喝？ 官方解密美味秘辛「這樣喝最推薦」

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

廁所堆滿備用毛巾、衛生紙？五大風水NG物當心招陰氣

世界新聞網／輯
有的東西如果放在廁所裡，容易影響運勢。（取材自unsplash.com@Filios Sazeides）
有的東西如果放在廁所裡，容易影響運勢。（取材自unsplash.com@Filios Sazeides）

在風水的觀念裡，廁所是聚集陰氣的地方。如果在廁所放了不該放的東西，也會造成運勢下降。日本網站「TRILL」最近就分析，在廁所裡頭放了什麼東西，有可能會招來厄運。

家人照片

家人照片是非常重要的物品，絕對要避免放在陰氣重的廁所內。否則廁所裡的不好氣息，有可能會影響到一整個家庭。如果有家人照，還是盡量放在客廳或臥室，廁所裡最好擺放風格明亮的繪畫為主。

日曆

如果把日曆貼在廁所，那麼就會因為陰氣，影響到日後的行程，造成好不容易擬定的計畫遇上障礙。如果要擺日曆，適合放在客廳和書房。

備用毛巾和廁紙

很多人都會把備用的衛生紙和毛巾，乾脆就放在廁所裡頭。然而，布製品和紙製品，其實特別容易吸收陰氣，因此有降低運勢的風險在，可以的話還是盡量遠離廁所。如果要放，也不要放太多。

娃娃

娃娃同樣也會吸收陰氣，自然不適合放在廁所裡，特別是動物造型的娃娃。如果想要放一些擺設，最好選用金屬或玻璃製的裝飾。

書、雜誌

有些人上廁所的時候，不是滑手機就是看書。不過書本、雜誌這些也是紙製品，當然也容易聚集陰氣。以風水來看，廁所實在不是個讀書的好選擇。如果帶著它們，在廁所裡頭逗留過久，就會增加自己的壞運。

日本

上一則

風景在哪？女子買機上靠窗座位 登機發現坐在一大片艙板旁

延伸閱讀

喵星人猛打呵欠眼皮幾乎睜不開 網驚：跟我值大夜班時一樣

喵星人猛打呵欠眼皮幾乎睜不開 網驚：跟我值大夜班時一樣
狗狗單獨在家見超量美食「吃不吃好猶豫」 偷瞄半天結局出乎意外

狗狗單獨在家見超量美食「吃不吃好猶豫」 偷瞄半天結局出乎意外
四血型結婚後「黑暗面」 婚前好浪漫、婚後一毛錢也要算？

四血型結婚後「黑暗面」 婚前好浪漫、婚後一毛錢也要算？
5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行

5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行

熱門新聞

68歲的旅遊專家、電視名人Rick Steves身為百萬富翁，但他搭飛機堅持只坐經濟艙，因為他奉行平等主義。(翻攝Rick Steves YouTube頻道)

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

2024-05-06 22:38
Image by Miran Lesnik from Pixabay

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

2024-05-10 10:18
蕎麥麵。Image by ai subarasiki from Pixabay

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

2024-05-10 12:16
皇家加勒比海洋燦爛號（Radiance of the Seas）郵輪。美聯社

旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消

2024-05-08 09:18
根據《今購百科》資訊，這款福記紅豆紫米粥，一盒8包入，售價225元，開封即可食用。( 圖擷自《今購百科》)

好市多「紅豆紫米粥」短少1包 她懶得退貨：就當請你吃了

2024-05-06 19:50
女子付費購買達美航空靠窗座位，登機後發現自己座位在機艙板旁邊。（取材自Reddit）

風景在哪？女子買機上靠窗座位 登機發現坐在一大片艙板旁

2024-05-10 19:05

超人氣

更多 >
美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報
社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多
4生肖下半年有望加薪 屬猴事業迎巨大推動力 一類人連同事都尊敬

4生肖下半年有望加薪 屬猴事業迎巨大推動力 一類人連同事都尊敬
謝金燕激瘦 遭批腋下像「大黑洞」

謝金燕激瘦 遭批腋下像「大黑洞」
強烈太陽風暴抵達地球 聖荷西可以看到極光

強烈太陽風暴抵達地球 聖荷西可以看到極光