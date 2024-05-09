猶他州夫妻新家牆裂、下陷 建商不理「已過保固期」

安德森夫婦羅伯的夢幻住宅出現多處巨大裂痕。（取材自ABC 4新聞畫面）

猶他州 的安德森夫婦羅伯與塔咪(Rob and Tammy Anderson)三年前在老鷹山(Eagle Mountain)購入夢幻家園，卻發現屋內牆壁、車道、地板陸續出線巨大裂縫甚至下沉，但房子已過保固期，各方互踢皮球。

美國廣播公司四台(ABC 4)報導，安德森夫婦2021年11月以60萬元購入這幢位於老鷹山的豪宅，卻發現一些小毛病，如油漆斑駁，車道、地下室牆面、地板和陽台出現裂縫，前院的樓梯和車道似乎下陷。

過去幾周，這對夫妻住家後院附近的公園開始施工，讓屋況愈來愈糟。塔咪有次跌倒、撞破玻璃，因為房子前方的水泥陷落，「情況已經慘到我們沒辦法關閉大門，一切都不平。」

遺憾的是，安德森一家人發現房子有問題時，早已過了保固期。塔咪說：「每天看著我們的家分崩離析和下沉，心情沉重。」羅布則表示，附近建築工人使用壓實機夯土機造成的振動，感覺就像「家裡每天都發生小地震 」。

他們曾考慮刷油漆修補牆面，卻發現裂縫愈來愈大且持續延伸。

這對夫妻詢問建設公司Alpine Homes屋子裂縫的原因，該公司來信說明，推測裂縫是因為公園施工和排水不當所致。Alpine Homes表示，屋主雇用的包商導致排水不當，而公園工程加劇糟糕情況。

老鷹山市府行政通訊經理馬菲特(Tyler Maffitt)則表示，「我們認為這是業主和開發商之間的民事問題」。