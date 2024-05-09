保存芹菜新鮮爽脆 別和這類蔬果放一起

芹菜。Image by Hans Dietmann from Pixabay

買芹菜時，最好選擇顏色淡綠、鮮嫩爽脆、莖部緊緊束在一起的；可以檢查葉片是否看起來很新鮮？莖部是否出現傷痕或變色？烹飪網站Simply Recipes報導稱，如果沒有足夠的濕度讓這種高含水量的蔬菜保持脆嫩，芹菜很快就會變質。

營養師普瑞斯特（Melissa Prest）指出，當芹菜過了保存期限後，會發現原本硬挺的綠色莖部顏色發白、變軟、易彎曲。她說，如果芹菜外表黏糊糊的，說明已過了保鮮期，就該扔掉它。

適當的儲存是保持芹菜最佳口感的關鍵，切忌將芹菜與蘋果、酪梨、梨或其他會釋放乙烯的蔬菜或水果放在一起，這種氣體會讓它們加速成熟。

此外，不要用塑膠袋或保鮮膜來包裝、保存芹菜，因為會吸附芹菜釋放的乙烯氣體，導致莖部更快變質。Simply Recipes專欄作者迪洛娜多（Mary Jo DiLonardo）學到一個可延長芹菜保鮮期的簡便方法：用鋁箔紙包裹。

普瑞斯特表示，最好把芹菜放在冰箱可調節濕度的蔬果抽屜（crisper drawer）裡，這樣可以保存長達兩周時間；在儲存前，去掉塑膠包裝，用一張鋁箔紙包好再放入冰箱。

鋁箔紙有助於芹菜莖部保持水分，如果有時間並想在食品保鮮上多下功夫，還有一種更細緻的芹菜保鮮法。維吉尼亞州 營養師湯瑪森（Caroline Thomason）表示，為達到最佳效果，可將芹菜先切好，垂直放入淺水中，這樣便能在冰箱裡保存更長時間。她說，芹菜莖部吸收了這些水分，保鮮期會更長。

不過，只要芹菜沒有黏糊糊、發霉或變色，仍然可以放心使用。普瑞斯特說，用快過了保存期限的芹菜與其他蔬菜作為蔬菜湯或高湯的基底，是減少食物浪費的好方法。為了讓變軟的芹菜重新「振作」，她建議將芹菜洗淨，切成條狀，然後在冰水中浸泡約30分鐘。