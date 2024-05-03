我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局鎖定千萬富翁 查稅率擬從11%增至16.5%

挺巴學運擴大 拜登首度表態：不縱容暴力示威

過敏真要命 對抗花粉做好預防措施

編譯周芳苑／即時報導
引起過敏的樹木花粉主要來自樺樹、雪松、三葉楊、楓樹、榆樹、橡樹和胡桃樹。圖為一棵橡樹長出新的葉子。美聯社
引起過敏的樹木花粉主要來自樺樹、雪松、三葉楊、楓樹、榆樹、橡樹和胡桃樹。圖為一棵橡樹長出新的葉子。美聯社

春暖花開令人心曠神怡，但是全美數千萬人因為花粉而過敏，成天流鼻水、眼睛發癢、咳嗽和打噴嚏，苦不堪言。

專家列舉若干防過敏訣竅。首先，要先了解哪些花粉會引起過敏。

花粉概分三大類， 早春時節，樹木花粉是罪魁禍首，接著是草類授粉，再來便是是夏末秋初的雜草。

根據美國氣喘和過敏基金會(Asthma and Allergy Foundation of America)，引起過敏的樹木花粉主要來自樺樹、雪松、三葉楊、楓樹、榆樹、橡樹和胡桃樹；草類過敏源包括百慕達草(Bermuda)、強納森草(Johnson)、黑麥和肯德基早熟禾(Kentucky bluegrass)。

其次，追蹤花粉水平，進而規劃一天行程。

控制過敏的第一步和上上策是避免過敏源。第一步關閉家裡和車子窗戶，第二步避免在花粉量最高時外出，第三步是回家後換衣服；新冠疫情期間隨身相伴的口罩也可派上用場，避免大量接觸過敏源。

專家建議採用花粉追蹤器(Pollen trackers)偵測過敏源程度。 美國過敏氣喘和免疫學會(The American Academy of Allergy Asthma and Immunology)透過全美各地站點追蹤。

第三點，想辦法緩解過敏症狀。過敏症專家兼洛約拉藥物過敏統計中心(Loyola Medicine Allergy Count)主任沙阿說，非處方鼻噴劑有助於緩解症狀，但需要稍等一段時間才奏效，因此最好在過敏季初期就開始使用。抗組織胺(Antihistamines)是另一選擇。

對於幼兒和必須服用多種不同過敏藥物的人來說，注射和口服滴劑形式的免疫療法有助於減輕免疫系統對過敏源的敏感性，從根本治療症狀。

美國氣喘和過敏基金會根據非處方藥使用情況、花粉計數和過敏專家人數公佈全美過敏挑戰度年度排行榜，今年，對於有過敏的人來說最具挑戰性的前五座城市是堪薩斯州威奇托 (Wichita)、維吉尼亞州維吉尼亞海灘(Virginia Beach)、南卡羅來納州格林維爾(Greenville)、德州達拉斯、奧克拉荷馬州的俄克拉荷馬城。

維吉尼亞州 奧克拉荷馬州 南卡羅來納州

上一則

遊日血拚「免稅QR碼」好用嗎？ 過來人搖頭：乖乖帶護照吧

下一則

發泡果汁和減糖氣泡水大受歡迎 營養師教你如何選

延伸閱讀

飛利浦睡眠呼吸中止治療機數百宗官司 11億和解

飛利浦睡眠呼吸中止治療機數百宗官司 11億和解
王嘉廉社區醫療中心4/25辦「春季打噴嚏和咳嗽」免費社區講座

王嘉廉社區醫療中心4/25辦「春季打噴嚏和咳嗽」免費社區講座
花粉過敏

花粉過敏
王嘉廉社區醫療中心4/25辦「春季打噴嚏和咳嗽」免費社區講座

王嘉廉社區醫療中心4/25辦「春季打噴嚏和咳嗽」免費社區講座

熱門新聞

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

手機業者折扣 55歲以上者要把握

2024-04-29 11:36
公平人壽保險公司調查發現，很多人的儲蓄行為是錯誤的。示意圖。（取材自pexels.com@Joslyn Pickens)

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

2024-04-25 19:45
Costco。示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊

2024-04-30 20:45
Image by benscripps from Pixabay

這5枚2000年發行的25分硬幣 拍出遠高於面值的價錢

2024-04-25 12:28
花椰菜。Image by Lino Lombardi from Pixabay

專家說 這類蔬菜優於任何補品

2024-04-30 09:18
This image was published by beauty_of_nature on Pixabay

錫箔紙揉一球扔進洗碗機 刀叉清潔又閃亮

2024-04-25 11:25

超人氣

更多 >
I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷
新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控

新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控
無法躺 商務艙淪為經濟艙？印警察總長告倒全球最佳航空

無法躺 商務艙淪為經濟艙？印警察總長告倒全球最佳航空
亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化

亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化
結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚