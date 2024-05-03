過敏真要命 對抗花粉做好預防措施

引起過敏的樹木花粉主要來自樺樹、雪松、三葉楊、楓樹、榆樹、橡樹和胡桃樹。圖為一棵橡樹長出新的葉子。美聯社

春暖花開令人心曠神怡，但是全美數千萬人因為花粉而過敏，成天流鼻水、眼睛發癢、咳嗽和打噴嚏，苦不堪言。

專家列舉若干防過敏訣竅。首先，要先了解哪些花粉會引起過敏。

花粉概分三大類， 早春時節，樹木花粉是罪魁禍首，接著是草類授粉，再來便是是夏末秋初的雜草。

根據美國氣喘和過敏基金會(Asthma and Allergy Foundation of America)，引起過敏的樹木花粉主要來自樺樹、雪松、三葉楊、楓樹、榆樹、橡樹和胡桃樹；草類過敏源包括百慕達草(Bermuda)、強納森草(Johnson)、黑麥和肯德基早熟禾(Kentucky bluegrass)。

其次，追蹤花粉水平，進而規劃一天行程。

控制過敏的第一步和上上策是避免過敏源。第一步關閉家裡和車子窗戶，第二步避免在花粉量最高時外出，第三步是回家後換衣服；新冠疫情期間隨身相伴的口罩也可派上用場，避免大量接觸過敏源。

專家建議採用花粉追蹤器(Pollen trackers)偵測過敏源程度。 美國過敏氣喘和免疫學會(The American Academy of Allergy Asthma and Immunology)透過全美各地站點追蹤。

第三點，想辦法緩解過敏症狀。過敏症專家兼洛約拉藥物過敏統計中心(Loyola Medicine Allergy Count)主任沙阿說，非處方鼻噴劑有助於緩解症狀，但需要稍等一段時間才奏效，因此最好在過敏季初期就開始使用。抗組織胺(Antihistamines)是另一選擇。

對於幼兒和必須服用多種不同過敏藥物的人來說，注射和口服滴劑形式的免疫療法有助於減輕免疫系統對過敏源的敏感性，從根本治療症狀。

美國氣喘和過敏基金會根據非處方藥使用情況、花粉計數和過敏專家人數公佈全美過敏挑戰度年度排行榜，今年，對於有過敏的人來說最具挑戰性的前五座城市是堪薩斯州威奇托 (Wichita)、維吉尼亞州 維吉尼亞海灘(Virginia Beach)、南卡羅來納州 格林維爾(Greenville)、德州達拉斯、奧克拉荷馬州 的俄克拉荷馬城。