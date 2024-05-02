「不夠善良的我們」啟發 媽寶丈夫脫口而出的10大問題

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夯劇「不夠善良的我們」討論度不減。律師呂秋遠整理出劇中夫妻互動時，丈夫脫口而出的話「可能的」錯誤，引起網友共鳴。網友表示，「遠離媽寶治百病」、「結論就是媽寶不能嫁呀」。

呂秋遠針對其中一段劇情剖析，列出10項可能的問題。

第一，看到配偶不開心，直接問「月經來了嗎」。

呂秋遠表示，每個人都會心情不好，與生理期是不是來了沒有關係。這樣的說法，就像是在質疑對方無理取鬧，只是因為自己的身體狀況遷怒別人，也代表自己不想跟對方理性對話。所以不要隨口就把這種沒有根據的說法當作溝通的開場白。

第二，不要將現任，拿來比較任何的前任。

「我不是她，我是我，請不要在我臉上，找她的笑容」。呂秋遠表示，前任就是前任，提到前任的好，不論有心無心，都是在羞辱現任。婆婆這麼說，基本上就是想要跟媳婦結仇，不是什麼「別介意，我這人說話就比較直」就能解決的。

第三，沒有人有權利要求別人別計較，特別是親人之間。

「我媽就這樣，你別跟她計較」，這句話說完以後，就只能跟老公計較了。呂秋遠表示，基本上，要當和事佬，也不能用這種話術來敷衍，尤其是親人。親人間，累積的不公平特別多，如果只是用忍耐來解決，現在是忍，以後就是恨。

呂秋遠說，人與人之間是平等的，為什麼可以只因為長輩，就要求配偶不要計較。畢竟，解決問題與不要計較，是完全不同層次的概念。

第四，孝道不要外包，想作就自己來。

親人間彼此幫忙是可以的，但請注意是「彼此」，不是以長輩的身份，對晚輩發號司令。不要什麼事都要晚輩做，只是因為他們比較年輕，否則難免會覺得這只是特別針對媳婦而已。把媳婦當女兒，最後很多是「講到權利就是媳婦，講到義務才是女兒」。

第五，家裡的鑰匙，在沒有經過配偶的同意下，交給其他人。

這是大忌，因為沒有人會希望自己的家，任意的外人都可以進出。「什麼？你說你媽不是外人？抱歉，除了夫妻與孩子以外，其他人，在婚姻裡都是外人」。兒子都已經自己成家了，還沒有任何界線。隨意進家門，翻找冰箱、嫌棄食物，這簡直就是侵門踏戶。

第六，直接告知，婆婆可以幫你坐月子。

婆婆幫忙坐月子，不是好事嗎？當然，如果站在配偶同意的立場，那是好事。但是，不是每個婆婆都應該承擔這個責任，也不是每個老婆，都希望婆婆幫忙每天燉一隻老母雞。

不論是坐月子中心、婆婆做、岳母做，其實都好，重點是尊重而已。「那是她的月子，不是你的，當然是她做主」。

第七，我家的第一個孫子。

九天玄女的義子？「你們家第一個」孫子很重要嗎？這個時代，法律又沒有規定長孫多一份財產，為什麼要強調這件事？基本上，這種話只會讓媽媽很緊張，而且「我家」、「我家」、「我家」，聽起來就很可怕，難道全家就是你家？

第八，我們家的味道。

不知道為什麼，看到味道，就想到白色襪子的味道。可能是「想念你的笑、想念你的外套、想念你白色襪子，和你身上的味道。」

殘酷的說，你們家的味道，在這個家裡，已經不是這麼重要了。因為你們家是你的家，不是我家。既然是「我們」，就有相對的「你們」，「那麼我，到底算是你們還是我們？那麼喜歡你們家的味道，還責怪我不懂這種味道，那你還是回家吃你家的味道好了」。

第九，跟我媽學做菜。

呂秋遠表示，這麼喜歡媽媽做菜，不要結婚，繼續住家裡，每天都可以吃得到媽媽的愛心，會不會比較好？過年也一樣。過年沒有一定要做菜，也沒有要幫你家做菜。或者，你怎麼不學點做菜，來幫我家過年的時候做菜？況且，女兒不用做了，以後媳婦做？這是什麼奇怪的邏輯？為什麼不是兒子做？

第十，媽媽做的不好吃，婆婆自己做菜給孫子吃。

呂秋遠表示，不要沒經過家長同意，就隨便給他的孩子食物。每個孩子都有可能對某些食物過敏、也可能不適合吃某些東西。媽媽平常禁止孩子吃糖果、巧克力、炸雞，結果婆婆當好人，隨便餵食孫子，媽媽還不能抱怨，久了以後，大概就是孩子與媽媽一起生病。

呂秋遠表示，或許會有人不贊同，認為是小題大作，不過就是幾句話而已，有什麼好介意的。但是別忘了，所有的言語都來自於價值觀，當有人說話就是這麼機車，還會順便告訴你，

「我講話就是這麼直，請你別在意」。其實就是真心話，當然要放在心上。「好好的想想，三觀不合，既然在婚內都失戀了，要不要繼續花上20年在他身上」。