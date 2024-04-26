辦公室使用廉價仿冒家具 名媛金卡黛珊挨告

名媛金卡黛珊（Kim Kardashian）。歐新社

名媛金卡黛珊（Kim Kardashian）曾引起熱議的「赤貧風」極簡室內設計美學再度吸引眾人目光。美國極簡主義藝術家唐納·賈德（Donald Judd）的繼承人日前對卡黛珊提起訴訟，聲稱這位時尚、美容巨星使用「廉價山寨版」，仿冒了賈德所設計的家具。

訴訟是依據卡黛珊2022年在YouTube 上發布的一段影片，影片中她帶領大家參觀她全新推出的美妝品牌Skkn by Kim的辦公室。 (訴訟指稱，這段影片的瀏覽量約為370萬次，但在遭訴訟後已經改為私人帳號）。

卡黛珊對自己辦公室的簡約設計頗為自豪，她特別稱讚一張光滑的大型木桌，桌子下方搭配的是一組大小剛好可以嵌滿整個空間的椅子。這樣的設計與其說是一張桌子，不如說是一件「粗獷主義」（brutalist）的雕塑。卡黛珊表示，這張唐納．賈德所設計的桌子真是太棒了，完全與座椅融為一體。

身為二十世紀最重要的藝術家與雕塑家之一，賈德以其強調簡約造型與材質的極簡主義設計而聞名。影片中出現在卡黛珊辦公室的桌椅，與賈德知名的La Mansana Table and Chair 84極其相似。這件作品自1982年首次推出以來，已成為家具設計師與收藏家眼中的經典之作。目前賈德基金會仍在生產與銷售這些家具，只是價格不菲：桌子售價9萬元，椅子每把為9000元。

賈德基金會在對卡黛珊與負責設計的Clements Design提起的訴訟中指出，卡黛珊的家具並非真品，Clements Design是與卡黛珊合作設計Skkn辦公空間的室內設計公司。該基金會聲稱這些仿冒品侵犯了商標權、版權、不正當競爭、虚假宣傳與背書。