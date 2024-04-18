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防老年失智 這是中年人可做的最好一件事

編譯尤寶琪／即時報導
研究人員指出，及早進行干預改善大腦健康，並更仔細研究中年大腦，幫助人們在晚年保持更敏銳的頭腦。示意圖。(圖／123RF)
研究人員指出，及早進行干預改善大腦健康，並更仔細研究中年大腦，幫助人們在晚年保持更敏銳的頭腦。示意圖。(圖／123RF)

對抗失智症，其實從40多歲起就得開始。

何謂「中年」？越來越多研究顯示，中年不是用年紀來定義，而是你大腦開始發生變化的時候，而這些變化可能在未來演變成失智症(dementia)、阿茲海默症（Alzheimer's disease)和認知能力下降等問題。

研究人員指出，及早進行干預改善大腦健康，並更仔細研究中年大腦，幫助人們在晚年保持更敏銳的頭腦。定期運動、睡眠充足和進行刺激大腦的活動，都能幫助你在晚年生活中對抗失智症。

我們到了40歲到50歲時，負責大腦區域之間連接的白質(white matter)體積會減少，導致大腦處理事情的速度變慢，並可能對認知產生進一步影響。

此外，蛋白質也會在我們的血液中累積，導致身體輕度發炎，進而影響海馬體(hippocampus)解碼和儲存新知識的能力。

明尼蘇達州羅徹斯特妙佑醫療國際醫院(Mayo Clinic，前譯馬友診所)神經病學教授諾普曼(David Knopman)表示，中年保持心臟健康，是避免認知能力下降的最佳方法。大腦和心臟健康有著密切關係。

導致心臟動脈阻塞的因素，同樣也會影響大腦動脈，阻礙血液流動和氧氣輸送至大腦。

雖然並沒有可以保證預防失智症的方法，但有可以幫助保持心臟和大腦健康的措施，包括定期運動、健康飲食、不吸煙，以及努力避免罹患或控制糖尿病、高血壓、高膽固醇、肥胖和治療阻塞性睡眠呼吸中止症。

克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)位在拉斯維加斯的女性阿茲海默症運動預防中心主任考德威爾(Jessica Caldwell)表示，對中年患者來說，醫師通常會專注於改善生活方式，像是飲食和運動等，來控制血壓和糖尿病風險。但這些做法同時對未來大腦健康也很重要。

考德威爾指出：「吃得更營養、多做運動和有充足睡眠，全都與有更好的大腦健康有關。」

諾普曼表示，保持社交和精神上的活躍與參與度也很重要；他說：「在充滿挑戰的環境中工作有很多好處，可以刺激大腦，對身心都有更好的結果。」

阿茲海默症 高血壓 明尼蘇達州

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