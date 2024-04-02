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研究稱間接性斷食 恐提高心血管疾病風險引質疑

編譯徐薏茹／即時報導
This image was published by Pexels on Pixabay
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間歇性斷食是減肥或維持體重的眾多流行作法之一，又稱為限時進食法，即將進食限制在一段時間內，通常為24小時期間的8小時，其餘的16個小時僅攝入清流質，其他方法包括在一周或一個月的期間內禁食兩到三日。

先前的研究顯示了限時進食的好處，2019年12月的人類與動物研究文獻綜述發現間歇性斷食的益處，包括促進長壽、降低血壓和減重

然而今年3月18日在美國心臟協會 (American Heart Association)會議上報告的一項初步研究表明，與在12至16小時期間進食相比，在8小時或更短的時間內進食與心血管疾病風險增加91%顯著相關；該研究立即引來專家的質疑和評論，研究尚未經過同行評審，也還未發表。

研究資深作者、上海交通大學醫學院流行病學與生物統計學系主任鐘文澤說：「我們驚訝地發現，遵循8小時限時進食的人更有可能死於心血管疾病。」

鐘文澤的聲明表示：「我們的研究發現鼓勵在飲食建議上採取更謹慎、個人化的做法，確保這些方法與個人的健康狀態和最新的科學證據一致。」

這項新研究分析2萬人的數據，這些人在登記第一年的兩天內回答他們的24小時飲食習慣，這是對美國成年人健康的長期分析，接著回顧此後幾年的死亡紀錄。

分析顯示，8小時限時進食與心血管疾病死亡有關聯，但研究無法確定這一飲食模式是否造成死亡。

許多專家質疑新研究的結果。英國應用統計學專家麥克康威(Kevin McConway)說：「研究摘要有許多內容使人懷疑，這一研究是否能顯示其聲稱顯示的結東。」麥克康威未參與研究。

麥克康威表示：「研究員根據人們在僅僅兩天內報告的飲食內容和時間，將他們分類為不同的飲食模式，而研究期間平均為八年。將這些模式與長期限時飲食干預做連結，這似乎遠遠超過數據範圍。」

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