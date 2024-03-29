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超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物

編譯徐薏茹／即時報導
超級名模吉賽兒邦臣。路透
超級名模吉賽兒邦臣。路透

43歲超級名模吉賽兒邦臣(Gisele Bündchen)的生活以健康為動力，她有一份「不食用」的食物清單，更具體來說，她極力避開一種特定的調味品－白糖。

吉賽兒在華爾街日報日前刊出的專題報導中表示：「對我而言，白糖代表毒藥。要讓美味的食物變甜有其他許多方法，像是蜂蜜、楓糖漿、海棗。」

在透露自己不接觸的成分後，吉賽兒分享了她從「晚上10點左右」上床睡覺後醒來的早晨習慣。

「我5點左右醒來，確保有做冥想，我喜歡喝加了一點檸檬和凱爾特鹽(Celtic salt)的溫水，接著做約15分鐘的伸展，我稱為我的瑜珈體式，再來是15分鐘的冥想。然後我遛狗、餵狗，開始我的一天。」

吉賽兒的生活遵循天然且營養的飲食計畫，去年她甚至表示：「來自大地的食物總是最好的」，並解釋她會根據自己的身體鍛鍊做早餐，例如「如果我做了很多的重量訓練，那麼我肯定會吃炒蛋或水煮蛋，因為我想要攝取蛋白質。」

吉賽兒也很重視她的健身，因為這對她的整體健康有正面的貢獻，當她與前柔術指導員瓦倫特(Joaquim Valente)開始約會時，這個興趣似乎使她與新歡的感情更甜蜜；吉賽兒邦臣於2022年10月結束與NFL傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady)的13年婚姻。

吉賽兒與布雷迪分開後經常被發現與瓦倫特在一起，2022年11月一名消息人士獨家告訴Life & Style，表示兩人是「長期」的朋友，僅此而已，然而另一名知情人士最近透露，吉賽兒與瓦倫拒絕隱瞞他們的愛情。

消息人士表示：「除了他們超強的身體吸引力外，吉賽兒和瓦倫在許多不同層面上有聯結，他們的巴西文化可能是第一名，但他們對健身和健康的熱愛，以及共同的幽默感，使他們有了更多共通點。」

超級名模吉賽兒邦臣。美聯社
超級名模吉賽兒邦臣。美聯社

華爾街 巴西 NFL

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