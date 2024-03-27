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幫親戚帶小孩該不該收費？ 年輕女子引發正反兩面看法

編譯彭尚興／即時報導
示意圖。Image by Ratna Fitry from Pixabay
示意圖。Image by Ratna Fitry from Pixabay

幫自己的親戚家人照顧小孩，該不該索取或收受報酬呢？一名26歲女子在抖音TikTok影片上提出這麼一個問題，竟獲得將近35萬次點閱，收到超過2600則留言評論。

家住水牛城的26歲女子凱特琳·威爾森(Kaitlyn Wilson)在一段獨白影片中敘說，某次她對友人提及她每周固定幫妹妹帶小孩一天，而友人對她竟然沒有收取任何費用大感驚訝。於是凱特琳在影片中提出疑問，難道其他人的家族成員之間彼此幫忙照顧小孩會索取報酬嗎？

@kaitlynnnwils

I was not even aware that someone would think of charging their family member for babysitting their kid(s) occasionally #fyp #family #ittakesavillage #nephew #auntlife

♬ original sound - Kaitlyn w

凱特琳表示，「幫我小妹照顧我的外甥且不索取酬勞，對我來說是再正常不過的事情，畢竟那是我的親妹子啊。」

這段影片立即收到大量關注和留言。有些網友贊成凱特琳的作法，並且認為這是促進家族成員關係的大好機會。但也有許多人持不同看法。

一名網友回覆說：「照顧我的孫子女是一種殊榮，無論任何時間只要提出要求，我一定欣然同意，除非我必須工作。藉此我能夠和孫子培養出終生的關係，親情無價。」

另一名網友則說：「我會付錢給我媽，因為她照顧我的女兒連續12小時；她沒有工作，我會給她一點錢，讓她可以款待自己一下。」

凱特琳本人認為，如果是請未成年的晚輩幫忙充當臨時保母，支付一些酬勞是應該的；但若是已成年的親戚，則大可不必。「如果你是成年人，就應該主動幫忙我們的兄弟姊妹或家族成員。」

幫忙照顧五個月大的外甥，讓凱特琳意識到自己和妹妹的成長過程是何等幸運，有一大家子親戚住在附近，關心她們、參加她們的比賽等活動、也把她們融入他們的生活中。「不是每個人都能得到這樣的眷顧。」

同時凱特琳也很慶幸能參與外甥的成長過程，「很幸運能透過這種方式來瞭解他，很多親情的聯繫是自幼培養出來的。」因此凱特琳不但不會跟妹妹收錢，反而「我會拿錢給我妹妹，叫她出門去逛個街或什麼的，好讓我有時間和外甥相處。」

凱特琳表示，她分享這段影片的主要用意是希望大家能主動幫忙家人，建立家庭成員之間的特殊聯繫。

凱特 抖音 TikTok

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