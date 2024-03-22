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做不了這個動作 早死機率較高

本報記者張聲肇即時報導
Photo by Anupam Mahapatra on Unsplash
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每天早晨的伸展操或綜合瑜珈、舞蹈、體操的普拉提身心訓練，也許可延年益壽。NBC醫學新聞撰稿人艾札爾（ Natalie Azar）指出，但有一個動作有助預測壽命：不能在無支撐的情況下做出「盤坐起立」動作的人，早死的機率較高。

普拉提是結合東方運動的心靈練習和西方運動的體能訓練的「身心鍛鍊操」，但根據紐約大學臨床副教授艾扎爾的看法，這套結合東西運動哲學的鍛鍊操，預測一個人能活多久的準確度，還不如「盤坐起立」這個動作。

不用雙手可以起坐自如的動作，可從10分開始計分。歐洲心臟學會2014年的研究報告發現，51-80歲的人，不能起坐自如的時候，可能來日就不多了。

這個動作一開始要站著，然後坐到地上，兩腳交叉盤坐，然後再站起來。重點是，每一步驟之間，都不能動用雙手或身體其他部分來支撐，如果動用手或手臂或腿側，就自動扣一分。

艾札爾表示，該研究發現，分數越低，未來六年內死亡的機率，比得分高的人高出七倍，可視為健康的間接指標。

她說，一般人花很多時間討論老年人的心血管健康、有氧運動是否足夠，「其實，平衡能力、彈性與靈活度也很重要。」

能夠按前述規定完成站立-坐下盤腿-站起來的動作的人，可以給自己10分，但是，她強調不要怕拿不到10分，「8分以上就很不錯了。」

艾札爾說，這項運動不能作為評斷肌肉骨骼健康的標準，因為其他因素也可能讓我們無法起坐自如，例如，身體受傷或外部有狀況時，便難以起坐自如。

紐約大學

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