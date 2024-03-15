為何年輕人要出走？租買都難 高房價驅使新世代搬離大城市

高房價促使年輕人接連搬離大城市。圖為舊金山市區。（路透）

最近一份民調 指出，四份之一的波士頓 年輕市民計畫未來五年內搬到別的地方，而他們想搬或想留，最念茲於心的大事，就是住房租買能否承擔。

新聞周刊(Newsweek)報導，這份民調是「HIT Strategies」機構受「大波士頓商會基金會」(Greater Boston Chamber of Commerce Foundation)委託所做。受訪者被問到有多大可能留在大波士頓區，或者多可能搬去其他城市或別的州，有16%回應有可能離開，9%表示極有可能搬走；受訪者年紀在20到30歲之間。

逾八成受訪者表示，考慮要搬還是要留，租屋成本就形成決策很重要。近八成指出，購屋能力是因素之一，工作及通勤則是其他考量。

波士頓市是東北部新英格蘭區主要城市之一，當地是一些美國頂尖製藥及生技公司的總部所在，也靠近一些世上最顯赫大學學院，例如哈佛大學及麻省理工；近些年波士頓頻頻被票選為美國生活成本最昂貴城市之一。

住居成本是排行背後的重大因素。房地產平台Zillow指出，波士頓房價中位數要比71萬8000元高一點，相形去年上漲2.6%，比全國房價中位數35萬元要高一倍以上。

租金 同時也上升不少。租屋平台Zumper指出，就租屋成本而言，波士頓排在全國第四名，排名更高的是紐約市、澤西市及舊金山，話雖如此，波士頓排到舊金山市之後是2月的事。

波士頓單臥房間租金要2800元以上，雙臥在3450元。這項數據指出，2月房租要比更早一個月以及去年同期要下跌，但比起全國水準的單臥約1500元、雙臥稍早於1800元，還是要高出很多。

波士頓商會指出，自2020年起，隨著政策轉往遠距及複合型辦公，勞工的流動性增加，商會瞧見市內居民，尤其是年輕人搬離麻州，住到較負擔得起的地區。

大波士頓商會基金會總裁魯尼(James E. Rooney)表示，市內年輕居民不僅是勞動力的未來，也是小企業、市區及職場的引領力量，所以為他們加大力道發聲很重要，以便維繫本市的活力及公民成份，克服重大障礙。