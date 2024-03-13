我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普遭控推翻喬州選舉結果 3項起訴罪名獲法官撤銷

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

在家自學盛行 媽媽們分享為何做這選擇

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Photo by sofatutor on Unsplash
示意圖。Photo by sofatutor on Unsplash

華盛頓郵報（Washington Post）2023年的一項調查證實，全美估計有190萬至270萬兒童在家自學（homeschooling），高於2019年的150萬，是增長最快的教育方式，盛行程度跨越了政治、宗教與地域族群。

對家庭來說，實行在家自學需投入大量時間，通常是父母有一人專門負責孩子的教育；不過，如果雙方都要工作，便需共同承擔家庭教育的責任。自己教育孩子的作家夢柯迪克（Sarah Menkedick）表示，她與先生都在家工作，且時間頗有彈性，如果其中一人有事抽不出身，另一個就會接手。

住在賓州的夢柯迪克在經歷了一連串事件後決定讓女兒在家自學，其中包括她所謂的「疫情後的反思」。她表示，對疫情期間學校讓女兒在家上網課感到失望，考慮女兒返回學校的安全問題，以及身為有色人種父母一些不舒服的種族問題；最重要的是，當時美屬薩摩亞（Samoa）有個工作機會，讓他們暫時舉家搬遷，於是決定讓孩子在家自學。

對於德州的德布魯恩（DeBruin）一家來說，大女兒在幾所傳統學校就讀都無法適應後，開始在家自學。德布魯恩（Candice DeBruin）表示，這對他們來說是個巨大的改變，女兒從二年級起開始在家自學，現在已經上大學了。以前對她來說，在家自學的都是一群怪人，她不想和這些扯上關係，也從沒想過要當老師。但當時沒有其他更適合女兒麥迪森（Madison）的教育方式，他們只能這麼做了。隨著兩個女兒逐漸長大，德布魯恩和丈夫每年都讓孩子有機會選擇回到學校， 她們每年都會去參觀校園，但都選擇留在家裡，因為喜歡這樣的學習方式。

加州，漢絲（Kara Hance）的九年級女兒與五年級兒子同樣在家自學。漢絲說，女兒在幼稚園受到霸凌，讓她必須思考教育的問題；當一切似乎都沒改變，她決定讓女兒在家自學，直到想出其他辦法為止。她說，自此之後，他們再也沒有回頭。

疫情 加州 德州

上一則

花少少錢打扮 重現走紅毯女星的美艷

延伸閱讀

有色人種、女性觀眾 電影票房最大主力

有色人種、女性觀眾 電影票房最大主力
有色人種和女性 撐起電影一片天

有色人種和女性 撐起電影一片天
超級星期二／川普已拿下13州 11月大選與拜登再度爭鋒

超級星期二／川普已拿下13州 11月大選與拜登再度爭鋒
影藝之都／本屆奧斯卡入圍女星逾三成 3年最高

影藝之都／本屆奧斯卡入圍女星逾三成 3年最高

熱門新聞

Image by rostichep from Pixabay

4種每月帳單 別設定自動付款

2024-03-07 09:46
示意圖。Photo by Max Harlynking on Unsplash

退休想到海外養老？這5個國家最易移民

2024-03-12 11:26
好市多（Costco）的會員，除了可以較低價格購買到優質商品外，還有許多好處。美聯社

好市多會員別忘了 可享5種免費福利

2024-03-04 11:24
Image by JUNO KWON from Pixabay

大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮

2024-03-08 09:18
2020年以來，食品雜貨價格上漲了約25%，讓消費者在每周採購時更積極尋找最優惠、最超值的店家。路透

調查全美連鎖超市價格 這家最便宜

2024-03-12 09:52
新鮮沙拉上加片烤鮭魚。示意圖。Photo by Tom Morel on Unsplash

這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃

2024-03-11 09:18

超人氣

更多 >
南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元
南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...

南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...
影／華人撿野生哈士奇回家養 兩個月逃家至少10次

影／華人撿野生哈士奇回家養 兩個月逃家至少10次
美軍在台協助訓練？遭澎湖醉男痛毆 3美籍壯漢身分曝光

美軍在台協助訓練？遭澎湖醉男痛毆 3美籍壯漢身分曝光
影／香港武打巨星被捕獲 坐著輪椅遇斷腿乞丐給大鈔

影／香港武打巨星被捕獲 坐著輪椅遇斷腿乞丐給大鈔