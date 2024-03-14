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薄荷涼菸禁令實施後 25%癮君子戒菸了

編譯莊瑞萌／綜合報導
研究結果發現，禁止薄荷涼菸銷售後1至2年內，約25%涼菸癮君子會因此戒菸。（路透）
研究結果發現，禁止薄荷涼菸銷售後1至2年內，約25%涼菸癮君子會因此戒菸。（路透）

日前公布的研究結果發現，禁止薄荷涼菸銷售後1至2年內，約25%涼菸癮君子會因此戒菸。雖然禁菸遭受菸商極力反對，但民間團體仍認為，多數人仍希望實施薄荷涼菸禁令。

紐約時報報導，研究人員發現，實施薄荷涼菸禁令後，大約一半的抽薄荷涼菸者會轉而抽其他香菸，另有四分之一的人繼續抽薄荷涼菸，而且實施禁令的國家，戒菸率比城市或州高。聯邦食品暨藥物管理局(Food and Drug Administration，FDA)一直呼籲拜登政府禁止薄荷涼菸，但該做法引起菸商強烈反對，同時擔憂在大選期間會流失非裔族群的選票。

不過，公共衛生研究人員指出，相當倚賴薄荷涼菸的非裔族群將是禁菸令下最大受益對象，因為吸菸率下降後，癌症、心臟病與肺病造成的早死減少。該研究分析了其他國家，包括加拿大與歐盟部分國家以及部分州實施禁令後對吸菸的影響。

北卡羅來納大學(University of North Carolina)助理教授米爾斯(Sarah Mills)說，「由於禁止涼菸銷售，吸菸的非裔族群相較於其他種族或族裔群體，預期吸菸率降低最多。」

值得觀察的是白宮是否會在今年推動這項禁令，因為去年12月白宮已決定將草案延後至3月，引發外界猜測拜登尋求連任過程中禁令會被擱置。

薄荷涼菸每年可為雷諾茲菸草公司(Reynolds American)與奧馳亞(Altria)等菸商、加油站與便利商店帶來數十億元商機。反對禁菸者發起關於禁令可能帶來後果的運動，透過廣告警告美墨邊境非法香菸走私可能因此激增。

不過，無菸兒童倡議計畫(Campaign for Tobacco Free Kids)在2月22日公布調查結果卻顯示，禁令並不會降低非裔選民對總統候選人的支持度。調查還顯示，62%的受訪者贊成禁止薄荷涼菸，而只有25%的人反對。

全國有色人種協進會(NAACP)會長強森(Derrick Johnson)說，「這些新數據證明了我們已經知道的事實，那就是非裔選民想要實施薄荷涼菸的禁令。」

非裔 拜登 白宮

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