退休想到海外養老？這5個國家最易移民

示意圖。Photo by Max Harlynking on Unsplash

退休 後到海外養老是許多銀髮族的夢幻選擇，希望以較低花費換來新的文化體驗與優質生活。旅遊與休閒（Travel + Leisure）網站報導，遷居不同國家也會帶來一些挑戰，例如取得合法居留權或公民身份，可能需要數年時間，且通常附帶許多條件。不過，隨著近年在海外生活與工作越來越受歡迎，某些國家已為年長外籍人士定居開啟方便之門。

金融專業網站Insider Monkey近日根據收入與年齡要求、在該國居住最短時間以及獲得公民身份時間等因素，公布了最易退休移民的國家名單。結果阿根廷躍居榜首，年長者只需在該國居住兩年即可申請入籍。

阿根廷的Pensionado簽證為退休人士獲得該國公民身份最便捷的途徑之一。Insider Monkey指出，這種可續簽的一年期居留許可，要求提供海外收入來源證明，金額達阿根廷最低工資的五倍、即約500元即可。此外，阿根廷未設最低年齡門檻，但入籍申請者一年中須至少有180天待在該國。

排名第二的是保加利亞。這個位於希臘、土耳其以北的東歐小國，2007年起成為歐盟一員，擁有豐富的自然景觀與休閒體驗，在黑海沿岸有多個冬季度假勝地及濱海小鎮。在保加利亞獲得公民身份約需五至六年時間，並得在五年內於該國居住30個月（兩年半）。

保加利亞目前有6萬多名外籍人士定居，是方便退休人士取得公民身份的國家之一。Insider Monkey表示，該計畫要求個人證明有能力以每月500美元的收入養活自己。

排名第三的是哥倫比亞，該國最近也被評選為2024年最適合退休後居住的國家。在這裡，最低月收入要求為700美元，且需五年時間、每年至少有六個月在當地生活，才有資格取得公民身份。另一個重要因素是，65歲以上者可免去該國通常要求的語言與公民考試。

葡萄牙、菲律賓分別位列第四與第五。對於葡萄牙，Insider Monkey稱，移居海外者必須證明有足夠的經常性收入或儲蓄，此外，還需提供在該國的住宿證明與醫療保險 。菲律賓要求每月最低收入 有800美元，但成為公民時間約需10年。