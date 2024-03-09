影集「黑道家族」餐廳桌椅 8.2萬拍出 高出賣家預期8倍

曾經出現在電視影集「黑道家族」中的餐廳卡座，由於餐館更新裝潢，拆除後上網拍賣，以8萬2600元售出。(美聯社)

描寫新澤西州 北部黑手黨的犯罪電視影集「黑道家族」(The Sopranos)2007年完結篇中出現的一套桌椅，日前在拍賣 網站電子海灣(eBay)上以8萬2600元售出，是賣家心中價格的八倍多。

「黑道家族」劇終時，螢幕出現一片黑屏，這樣開放式結局讓影迷們充滿猜想；而影片拍攝場景新澤西州布魯姆菲爾德的Holsten's餐館目前正準備翻修，2月28日將酒紅色座椅和米黃色的桌子放上eBay拍賣，餐廳合夥人卡利(Chris Carley)將起拍價定為3000元，希望可以標到1萬元，以分擔預計高達6萬元的翻新費用。

沒想到上網不到24小時，競標價格就飆到達5萬2000元，最後有超過230人出價，以8萬2600元售出。

Holsten's 於 1939年開業，當時名為Strubbe's Ice Cream Parlor；卡利說，這組桌椅已有50多年歷史，近年又有許多黑道家族粉絲來朝聖，造成損壞。

卡利說，2007年3月，「黑道家族」在Holsten's拍攝了三天，主要演員詹姆斯甘多菲尼(James Gandolfini)、伊迪法爾科(Edie Falco)、羅伯特伊勒(Robert Iler)就用這套桌椅拍攝，然後又花了兩天時間重拍。

卡利說，粉絲喜歡到餐廳的拍戲位置上拍照，還會順手拿走菜單，其中一份在eBay上賣到4150元。

2013年，主角甘多菲尼因心臟病 驟逝後，餐廳就貼出了「出於尊重」的告示牌，不再開放桌椅供顧客使用，粉絲們在位子上留下許多的卡片和鮮花。卡利說，甘多菲尼在螢幕下本人非常有親和力。

即使影集在他的餐廳拍攝，卡利和多數影迷一樣，當結局突然切到黑屏時，卡利也以為是自己的電視壞了。